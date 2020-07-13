برگزاری نشست اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به صورت حضوری

به گزارش خبرنگار مهر، طبق روال عادی باید نشست جدید اعضای هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی المپیک روز گذشته برگزار می شد اما به دلیل بحران کرونا و پیامدهایی که در ساختمان کمیته ملی المپیک داشته است، این نشست لغو شد.

طی روزهای گذشت برخی از مدیران و کارمندان کمیته ملی المپیک به ویروس کرونا مبتلا شدند. همین مسئله اتخاذ تصمیماتی مانند دورکاری و برگزاری مجازی نشست ها را در کمیته ملی المپیک به همراه داشته است.

با این اوصاف اما قرار است نشست معوقه هیات اجرایی هفته آینده به صورت حضوری برگزار شود.

این شصت و پنجمین نشست هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی المپیک به حساب می آید که یکشنبه آینده برگزار خواهد شد. گزارش عبدی افتخاری مسئول کمیسیون مدیریت و برنامه ریزی در رابطه با طرح جذب قهرمانان و شاخص های توزیع بودجه از جمله محورهای این جلسه خواهد بود. همچنین قرار است در این نشست در مورد کمیسیون ورزشکاران بحث و بررسی های لازم صورت بگیرد.

نشست پیش روی اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک از ساعت ۱۰ در محل این کمیته آغاز می شود.