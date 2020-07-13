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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۹:۳۰

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران:

قاچاقچیان پرندگان شکاری در شرق مازندران دستگیر شدند

قاچاقچیان پرندگان شکاری در شرق مازندران دستگیر شدند

ساری- مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از دستگیری قاچاقچیان پرندگان شکاری در شرق استان خبر داد و گفت: ۱۱ قطعه پرنده شکاری کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی اظهار داشت: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گلوگاه با همکاری نیروی انتظامی این شهرستان، موفق شدند، یازده قطعه پرنده شکاری از خانواده شاهین‌ها را کشف و ضبط کنند.

وی گفت: در یک عملیات اطلاعاتی، مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گلوگاه با همکاری نیروی انتظامی این شهرستان محل حضور بازگیران گونه‌های پرندگان شکاری در شرق استان مازندران را شناسایی و ازمنزل و مخفیگاه آنها یازده قطعه پرنده شکاری از خانواده شاهین‌ها شامل دو بالابان و نه بحری کشف و ضبط شد.

ابراهیمی افزود: بدلیل نگهداری در شرایط غیر طبیعی، چشمان دوخته شده، شاهپرهای بهم چسبانده شده و پاهای بسته امکان رهاسازی و بازگرداندن این پرندگان به طبیعت میسر نبود.

وی ادامه داد: پرندگان برای تیمار جهت بررسی امکان رهاسازی به یکی از مراکز تیمارگاه حیات وحش استان منتقل شدند، همچنین متخلفین شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.


لازم به ذکر است بر اساس مصوبه شورایعالی محیط زیست، جریمه هر قطعه بحری و بالابان دو میلیارد ریال است.

کد مطلب 4972645

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