بررسی پرورش خلاقیت در کودکان با ابزار هنر در «روز خوش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه «روز خوش»، نسا جمالی، مدیر گروه هنر و گروه کودک‌ و نوجوان در آموزشگاه آزاد دانشگاه علم‌ و فرهنگ روز سه شنبه ۲۴ تیر مهمان برنامه «روز خوش» می شود. جمالی در این برنامه پرورش خلاقیت در کودکان با ابزار هنر را بررسی می کند.

حمیدرضا امیرافضلی از شاعران و نویسندگان کشور نیز در این برنامه از یکی دیگر از ضرب المثل های فارسی می گوید.

علیرضا زمانی، کارشناس ایده پردازی در رابطه با ایده پردازی از طریق ساختن ترکیب های جدید صحبت می کند.

آیتم «خوش مزه» نیز با آموزش کوکی فندق و شکلات همراه مخاطبان شبکه جام جم است.

تاثیر نوشیدن آب در دستور غذایی از آیتم های دیگر این برنامه است.

همچنین در بخش «خوش قلم» کتاب «دیوان شهریار» معرفی می شود.

برنامه «روز خوش» با نگاه به زندگی از منظر سبک زندگی ایرانی - اسلامی با اجرای محمدامین نبی اللهی و مریم ماهور تلاش می‌کند صبحگاه ایرانی - اسلامی را به نمایش بگذارد.

علاوه بر این، در این برنامه اطلاعات، اخبار و رویدادهای امیدبخش به ویژه نمایش پیشرفت های ایرانیان توسط مهدی آقابیگی پخش می شود.

مجله صبحگاهی «روز خوش» از دوشنبه تا جمعه ساعت ۹ صبح به وقت تهران به تهیه کنندگی حسین علیاری از شبکه جهانی جام‌جم پخش می‌شود.