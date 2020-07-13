دهمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) از ۱۲تا ۲۵ محرم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی علامه زاده صبح دوشنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای برگزاری کنگره دهم پرداخت.

وی با اشاره به اینکه قریب یک دهه فعالیت برای امام سجاد (ع) برکات فراوانی را به دنبال داشته است، افزود: در این شرایط سخت کشور قطعاً تعطیل کردن کنگره به صلاح نیست، بلکه باید از ظرفیت رسانه و بستر فضای مجازی بهره برد تا معارف امام سجاد (ع) در داخل و خارج کشور گسترش یابد.

دبیر کنگره بین المللی امام سجاد (ع) افزود: امسال نیز برنامه‌ها تابع پروتکل‌های بهداشتی در بازده زمانی ۱۲ تا ۲۵ محرم برگزار و سعی خواهد شد بر کیفیت برنامه‌ها نسبت به سنوات گذشته افزوده شود.

علامه زاده با اشاره به اینکه در طول سال سعی کرده ایم خدمات اجتماعی در قالب نذر امام سجاد علیه السلام تداوم داشته باشد، عنوان کرد: بخش دیگری از برنامه‌های اثرگذار سنوات گذشته نظیر آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را نیز پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به برگزاری کنگره در شرایط کنونی، تصریح کرد: معتقدیم با بهره گیری درست از رسانه‌ها و فضای مجازی، مخاطبان کنگره امسال در هر بخش‌های مختلف استانی، ملی و بین المللی افزایش خواهد یافت.

حجت‌الاسلام «محمد علی لبخندان»، مدیر مؤسسه فرهنگی اندیشه‌های اسلامی سجادیه نیز گفت. امام سجاد (ع) همانند جد بزرگوارشان امیرالمومنین (ع) در گمنامی و همراه با عزت به فقرا و نیازمندان کمک می‌کرد به طوری که بعد از شهادت آن حضرت، فقرا و ایتام متوجه شدند که فردی رسیدگی کننده به امورشان، سیدالساجدین بوده است.

وی با تاکید بر اینکه درکنار کارهای علمی باید به سیره اجتماعی حضرت سجاد (ع) توجه شود، افزود: نذر امام سجاد (ع) به صورت قربانی هفتگی و توزیع بسته‌های معیشتی بین محرومین از سال گذشته استمرار دارد اما کافی نیست و باید با خدمت به محرومین شیرینی و حلاوت اینگونه ترویج معارف حضرات معصومین علیهم السلام را بیش از پیش کنیم.