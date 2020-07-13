کنگره امام سجاد(ع) به صورت مجازی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد پهلوانی صبح دوشنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری دهمین کنگره بین المللی امام سجاد (ع) با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده طی ماه‌های اخیر در راستای برگزاری هرچه بهتر این رخداد مهم فرهنگی معنوی، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر چندین نشست هم اندیشی راجع به چگونگی برگزاری دهمین کنگره برگزار و بحث و گفتگوهای مفصلی شده است که جا دارد از حضور و مشارکت جدی معاونان ستاد فهمای کشور قدردانی کنم.

وی با اشاره به تقارن کنگره امسال با چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس، افزود: از همین رو نیز شعار امسال کنگره بین المللی امام سجاد (ع) اسوه عقلانیت معنویت و مقاومت را پیشنهاد کرده ایم که پس از اخذ نظر و مشورت با صاحب نظران، این شعار نهایی خواهد شد.

دبیر اجرایی کنگره بین المللی امام سجاد (ع) با بیان اینکه یکی از نهادهایی که به عنوان پیشنهاد دهنده و حامی همیشه در کنار ستاد برگزاری کنگره امام سجاد (ع) بوده، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور است، عنوان کرد: انشاالله امسال نیز با حمایت حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ارزانی، رئیس ستاد بتوانیم دوره آموزشی سفیران ولایت را به عنوان یک کار آموزشی فاخر و مقدمه‌ای بر کنگره در بستر سامانه بچه‌های مسجد به صورت ملی برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: محتوای آموزشی نهمین دوره آموزشی سفیران ولایت توسط مرکز تخصصی صحیفه سجادیه در حال آماده شدن هست.

حجت الاسلام پهلوانی افزود: امسال نیز با رعایت شرایط و اوضاع جامعه که متأثر از بیماری کرونا است، کنگره بین المللی امام سجاد (ع) با پیام یکی از مراجع عظام تقلید در دو مراسم افتتاحیه و اختتامیه و با بهره گیری از سخنرانی اندیشمندان داخلی و خارجی با محوریت فضای مجازی برنامه ریزی شده است به گونه‌ای که افتتاحیه ۱۲و اختتامیه ۲۵ محرم برگزار شود.

وی گفت: در این بازه زمانی هم در داخل و هم خارج از کشور، برنامه‌های ترویجی و تبلیغی معارف امام سجاد (ع) را در قالب تولیدات مناسب فضای مجازی پیگیری خواهیم کرد.

گفتنی است، کنگره بین المللی امام سجاد (ع) همه ساله همزمان با سالروز شهادت چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت در ۲۵ محرم به همت ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان و با همکاری ادارات و نهادهای استان هرمزگان با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در بندرعباس برگزار می‌شود.