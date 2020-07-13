به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی موسوی حسینی در گفتگو با خبرنگاران گفت: باید از تمامی ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات، جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در شهرستان استفاده و زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد.

وی همچنین به وجود پتانسیل‌ها و صنایع تبدیلی شهرستان مراغه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از ۱۳۰ واحد صنعتی در شهرستان وجود دارد که ۸۵ واحد فعال و مابقی راکد هستند که باید تلاش کنیم واحدهایی که امکان احیا دارند به چرخه تولید بازگردانده شوند.

موسوی حسینی افزود: مشکلات اقتصادی و در روزهای کرونایی مشکلات صادرات از اصلی ترین دغدغه‌های واحدهای صنعتی مراغه است.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای اتمام واحدهای نیمه تمام در اولویت برنامه‌ها قرار دارد، افزود: در حال حاضر ۲۲ طرح صنعتی در حال ساخت و ساز و ۱۰ زمین خالی به واحدهای تولیدی تخصیص یافته است.