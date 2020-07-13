سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برابر کارشناسی‌های انجام شده در سطح راه‌های استان، ۶۸ نقطه حادثه خیز در استان ایلام وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تصادفات استان ایلام در این مناطق رخ می‌دهد، گفت: این نقاط برای کاهش تصادفات در استان باید حذف شوند.

رئیس پلیس راه ایلام تصریح کرد: مسیر ایلام-مهران، سرابله-ایلام و ایلام-ایوان از جمله مسیرهای پر تصادف در استان ایلام به شمار می‌روند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون پروژه‌های مختلفی در مسیر ایلام-مهران کاهش تصادفات در حال انجام است، افزود: در حال حاضر در این محور ارتباطی در مجموع سه تونل به طول دو هزار متر ساخته شده که حفاری یک هزار و ۶۰۰ متر از این تونل‌ها به پایان رسیده است.

وی افزود: در راستای طرح فاصله گذاری اجتماعی و عدم تجمع افراد در مناطق گردشگری استان ایلام، پلیس راه استان با سایر دستگاه‌های امدادی در روزهای پایانی هفته از تردد غیر ضرور خودروها در تمامی محورهای مواصلاتی جلوگیری و نسبت به عودت خودروها اقدام خواهد کرد.