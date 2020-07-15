به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی عصر چهارشنبه در هماندیشی مجمع سرمربیان اقشار بسیج با تاکید بر اینکه برای موفقیت در ادامه مسیر انقلاب، نیازمند تربیت نیروهای کارآمد و در عین حال معتقد به مباحث دینی هستیم، اظهار داشت: صرف اینکه کسی انسان خوبی باشد برای موفق شدن کفایت نمیکند، بلکه امروز به کسی احتیاج داریم که توانایی مدیریت داشته باشد.
وی افزود: ۳۱۳ یار حضرت حجت (عج) با وجود آنکه انسانهای خوبی هستند اما مدیر خوبی هم هستند، بنابراین باید برای تحقق اهداف پیش روی انقلاب نیاز به انسان متعهد و کار بلد داریم.
امام جمعه همدان استفاده از ظرفیت بسیج اقشار را ضروری خواند و گفت: گاهی در بین اقشار مختلف افرادی وجود دارند که از توانایی مدیریتی خوبی برخوردار هستند و به نوعی نخبگان مدیریتی هستند و میتوان از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کرد.
وی عنوان کرد: در بحث اقشار، کادر سازی و شناسایی نیروهایی که توانایی کلان مدیریتی داشته باشند موضوع بسیار مهمی است که صالحین باید برنامه ویژهای برای آن داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان همدان عدم توجه به کادر سازی را علت بسیاری از گله مندیها عنوان کرد و گفت: گله مندیهایی که در نهادهای مختلف وجود دارد بیشتر در بین مدیرانی است که ارتباط مستقیم با مردم دارند و در لایههای زیرین هستند.
وی با بیان اینکه هدف اصلی نباید تنها تربیت انسانهای خوب باشد، عنوان کرد: علاوه بر اینکه باید انسانهای با تقوا تربیت کنیم، باید با معرفی افرادی آگاه و با بصیرت به جامعه باری را از دوش نظام اسلامی بر داریم.
آیت الله شعبانی تاکید کرد: بسیج اقشار، فرصت بزرگی است که اگر به درستی از آن استفاده کنیم، میتوانیم مدیرانی که به دنبال تحول هستند را شناسایی و تربیت کنیم.
وی با اشاره به راه اندازی معاونت مطالبه گری در ستاد احیا امر به معروف در استان همدان، بیان کرد: جامعه به نیروی مطالبهگر مردمی احتیاج دارد، و لذا اقشار مختلف که توانایی مطالبهگری داشته باشند، ظرفیت خوبی است که با قرار گرفتن زیر نظر معاونت مطالبه گری ستاد امر به معروف، شاهد اقدامات مؤثری باشیم.
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