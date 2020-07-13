۱۸ واحد صنفی متخلف در رودسر پلمب شد

سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با هدف صیانت از امنیت اخلاقی، تحقق برنامه‌های پیشگیرانه، مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی در بین اصناف و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا طرح کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی را به مرحله اجرا گذاشتند.

وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته از ۱۱۵ واحد صنفی بازدید شده است، افزود: در این راستا از ۵۷ واحد صنفی تعهد اخذ شده، برای ۴۲ واحد صنفی اخطار پلمب صادر و ۱۸ واحد صنفی متخلف نیز پلمب شد.

سرهنگ جوانمردی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح‌ها اجرای قانون در سطح اصناف است، ادامه داد: برابر ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی با واحدهای صنفی متخلف برخورد شد.

فرمانده انتظامی رودسر خاطرنشان کرد: پلیس همواره تلاش می‌کند تا با برقراری امنیت مطلوب در جامعه زمینه کسب و کار سالم را برای اصناف فراهم کند.