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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۰

فرمانده انتظامی رودسر:

۱۸ واحد صنفی متخلف در رودسر پلمب شد

۱۸ واحد صنفی متخلف در رودسر پلمب شد

رودسر- فرمانده انتظامی رودسر با اشاره به بازدید از ۱۱۵ واحد صنفی در این شهرستان طی یک ماه گذشته، گفت: ۱۸ واحد متخلف پلمب شدند.

سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با هدف صیانت از امنیت اخلاقی، تحقق برنامه‌های پیشگیرانه، مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی در بین اصناف و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا طرح کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی را به مرحله اجرا گذاشتند.

وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته از ۱۱۵ واحد صنفی بازدید شده است، افزود: در این راستا از ۵۷ واحد صنفی تعهد اخذ شده، برای ۴۲ واحد صنفی اخطار پلمب صادر و ۱۸ واحد صنفی متخلف نیز پلمب شد.

سرهنگ جوانمردی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح‌ها اجرای قانون در سطح اصناف است، ادامه داد: برابر ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی با واحدهای صنفی متخلف برخورد شد.

فرمانده انتظامی رودسر خاطرنشان کرد: پلیس همواره تلاش می‌کند تا با برقراری امنیت مطلوب در جامعه زمینه کسب و کار سالم را برای اصناف فراهم کند.

کد مطلب 4972692

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