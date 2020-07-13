به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، نزدیک‌ترین سیاه‌چاله به کره زمین در فاصله هزار سال نوری از سیاره خاکی قرار دارد، اما یک فرضیه آن است که آن سوی سیاره نپتون سیاه‌چاله‌ای کوچک قرار دارد که در حال گردش به دور خورشید است.

امیر سراج امیدوار است با نصب یک تلسکوپ جدید و راه اندازی آن سرانجام واقعیت موضوع مشخص شود. تا به حال در منظومه شمسی سیارک‌ها و پدیده‌های عجیب فراوانی شناسایی شده‌اند. اما اگر وجود سیاه‌چاله در منظومه شمسی واقعیت داشته باشد، شاهد اثبات یکی از عجیب‌ترین رازهای خلقت هستیم.

پیش از این تصور می‌شد سیاره نهم منظومه شمسی از جرمی ۵ تا ۱۰ برابر خورشید برخوردار باشد، اما برخی محققان ناسا می‌گویند این جرم مربوط به یک سیاه‌چاله است و نه یک سیاره غول پیکر.

تلسکوپ جدیدی که بر روی بررسی این موضوع متمرکز خواهد شد، Vera C. Rubin Observatory نام دارد و در شیلی نصب خواهد شد. کار ساخت و ساز به منظور نصب این تلسکوپ در سال ۲۰۱۵ آغاز شده و انتظار می‌رود با تخصیص بودجه مناسب در سال ۲۰۲۲ تکمیل شود.

تلسکوپ یادشده برای رصد و شناسایی ابرنواخترهای جدید نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.