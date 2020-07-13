اتصال موفق مریخ نورد پایداری به راکت اطلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این مریخ‌نورد خودران در درون یک محفظه حفاظتی مستحکم قرار داده شده و سکوهایی برای فرود و حرکت موفق آن در نظر گرفته شده است.

قرار است راکت اطلس در تاریخ ۳۰ جولای از ایستگاه فضایی کیپ کاناورال فلوریدا به فضا پرتاب شود. پیش از این قرار بود پرتاب مذکور در تاریخ ۱۷ جولای صورت بگیرد، اما برخی مشکلات فنی و لجستیکی ناشی از شیوع ویروس کرونا آماده سازی مریخ‌نورد پایداری را عقب انداخت و باعث شد تا برنامه‌ریزی قبلی محقق نشود.

فضاپیمای یادشده ۳۹ متر ارتفاع دارد و انتظار می‌رود فرایند انتقال مریخ‌نورد پایداری از این طریق به سیاره مریخ حدود هفت ماه طول بکشد. بر اساس برنامه‌ریزی ناسا مریخ‌نورد یادشده در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۱ بر سطح سیاره سرخ فرود می‌آید. بررسی شرایط جغرافیایی، آب و هوایی، دمایی و ساختاری مریخ از جمله وظایف مریخ‌نورد پایداری است.