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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۷

سرپرست معاونت گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی خبر داد:

برخورد با ۳۵ تور گردشگری غیرمجاز در تبریز

برخورد با ۳۵ تور گردشگری غیرمجاز در تبریز

تبریز- سرپرست معاونت گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از برخورد و توقف سفر ۳۵ تور غیر مجاز در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بایرام زاده روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در تبریز اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالیت تورهای غیرمجاز باعث به وجود آمدن مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی شده و نیز بر اساس جلسات برگزار شده با فرماندهی انتظامی و اداره کل دادگستری استان، روز جمعه نخستین مانور برخورد با گروه‌های غیرمجاز انجام شد و تیم مشترک بازرسی با حضور در مبادی خروجی شهر، ضمن شناسایی گروه‌های خاطی بر اساس مستندات پلیس فتا، از آغاز سفر و تداوم آن جلوگیری به عمل آمد.

بایرام زاده عنوان کرد: به دنبال این مانور با ۳۵ گروه غیرمجاز برخورد و از آغاز سفر آن‌ها جلوگیری شد، در همین راستا در صورت مشاهده فعالیت مجدد هرگونه تور گردشگری که به‌صورت رسمی از اداره کل میراث فرهنگی استان مجوز اخذ نکرده‌اند، برخورد و پرونده آن‌ها به مراجع قضائی ارجاع داده خواهد شد.

کد مطلب 4972721

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