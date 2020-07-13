برخورد با ۳۵ تور گردشگری غیرمجاز در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بایرام زاده روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در تبریز اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالیت تورهای غیرمجاز باعث به وجود آمدن مشکلات اجتماعی و زیستمحیطی شده و نیز بر اساس جلسات برگزار شده با فرماندهی انتظامی و اداره کل دادگستری استان، روز جمعه نخستین مانور برخورد با گروههای غیرمجاز انجام شد و تیم مشترک بازرسی با حضور در مبادی خروجی شهر، ضمن شناسایی گروههای خاطی بر اساس مستندات پلیس فتا، از آغاز سفر و تداوم آن جلوگیری به عمل آمد.
بایرام زاده عنوان کرد: به دنبال این مانور با ۳۵ گروه غیرمجاز برخورد و از آغاز سفر آنها جلوگیری شد، در همین راستا در صورت مشاهده فعالیت مجدد هرگونه تور گردشگری که بهصورت رسمی از اداره کل میراث فرهنگی استان مجوز اخذ نکردهاند، برخورد و پرونده آنها به مراجع قضائی ارجاع داده خواهد شد.
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