۹۰ درصد صنعت قطب پرورش گاومیش داری کشور سنتی است

رضا یوسفی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این استان با جمعیت ۸۲ هزار راسی گاومیش به همراه استان خوزستان رتبه اول کشور را داراست افزود: امسال توسعه واحدهای صنعتی پرورش گاومیش در دستور کار این معاونت قرار دارد.

وی با تاکید توسعه واحدهای صنعتی پرورش گاومیش در استان اظهارکرد: گاومیش به دلیل استفاده از موادخشبی، کاه و کلش، مقاومت به برخی بیماری‌ها و تولید شیر با کیفیت از مزیت‌های اقتصادی بالایی جهت پرورش برخوردار است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: اما با وجود ظرفیت‌های بالا و مزیت‌هایی پرورش گاومیش بیشتر گاومیش داری‌های استان‌های به صورت سنتی اداره و این امر بهره مندی از مزایای کامل آن را کاهش داده است که امسال تلاش می‌شود گاومیش داری صنعتی شود.

وی با بیان اینکه ۹ واحد گاومیش داری با ظرفیت هزار و ۴۷۷ رأس در استان به صورت صنعتی فعالیت می‌کنند اضافه کرد: وجود بسترهای لازم برای رونق گرفتن صنایع تبدیلی، امکان بهره مندی از ضایعات کشاورزی و امکان صادرات فراورده‌های آن به ویژه با در نظر گرفتن مرزی بودن استان از مهم‌ترین مزایای آذربایجان غربی برای پرورش این نوع دام است.

یوسفی گفت: آذربایجان غربی به دلیل شرایط جغرافیایی مناسب از جمله وجود آب‌های جاری، چراگاه‌های مناسب و مزارع وسیع علوفه، قدمت تاریخی پرورش گاومیش و همچنین داشتن دامداران باتجربه و علاقمند به پرورش این دام توانسته به قطب جمعیت گاومیش در کشور تبدیل شود.

وی با بیان اینکه همچنین آذربایجان غربی با تولید بیش از ۴۷ هزار تن گوشت قرمز رتبه‌های برتر کشوری را به خود اختصاص داده است گفت: در حال حاضر سرانه مصرف گوشت قرمز در استان ۱۲ کیلو گرم است و به دلیل مازاد تولید گوشت سالانه بخشی از تولیدات به سایر استان‌ها صادر می‌شود.