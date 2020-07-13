سعید اوحدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر رفع مشکلات مربوط به بیمه خدمات درمانی ایثارگران، گفت: یکی از مهمترین مسائلی که در این دوره به صورت ویژه بر روی آن تمرکز خواهیم کرد، قطعاً بیمه دی خواهد بود و تلاش می‌کنیم تا با شناسایی نواقص موجود در حوزه ارائه خدمات درمانی و عملکرد بیمه دی، مشکلات را حل کنیم.

وی افزود: در جلسه اخیرم با آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز مشکلات بیمه دی مطرح و بر لزوم پرداخت مطالبات درمانی ایثارگران تاکید شد.

رئیس بنیاد شهید اظهار داشت: بیمه دی یک بستر مناسب برای ارائه خدمات درمانی و رفع نیازهای اساسی جامعه شاهد و ایثارگر است به همین منظور رسیدگی به هرگونه خلل در روند خدمت رسانی در این حوزه از اولویت‌های اصلی ما خواهد بود.

اوحدی با بیان اینکه به زودی به صورت جدی به مسئله مشکلات درمانی ایثارگران ورود خواهیم کرد، ابراز داشت: برنامه ما برای رفع مشکلات درمانی ایثارگران، رفع نواقص عملکرد بیمه دی و تسهیل ارائه خدمات درمانی به جامعه هدف بنیاد شهید است.