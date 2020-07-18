غلامرضا فتح‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا آبی‌پوشان نتوانستند تا قبل از دیدار با صنعت نفت به نتایج قابل قبول و پیروزی برسند، گفت: متأسفانه استقلال از ۹ امتیاز، تنها ۲ امتیاز را کسب کرد و این برای تیم بزرگی چون استقلال خطرناک است. آنها قهرمانی در لیگ را به فراموشی سپرده‌اند زیرا با امتیازات کمی که به دست آوردند حتی کسب سهمیه لیگ قهرمانان برایشان سخت شده است.

وی ادامه داد: یکی از دلایل اُفت استقلال، مشکلات آمادگی بدنی بازیکنانش است. سه ماه تمرین نکردن، شرایط را برای این تیم و ورزش ما سخت کرد اما آنها یک ماه زمان داشتند تا بتوانند به شرایط آرمانی بازگردند اگرچه یک ماه زمان کافی نیست اما اگر بدنسازی خوبی انجام می‌گرفت، مطمئناً بازیکنان با آمادگی بیشتری به میدان می‌آمدند.

مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال افزود: رکن اصلی فوتبال، بدنسازی است. وقتی تمرین بدنسازی خوب باشد، بازیکنان می‌توانند بیش از ۹۰ دقیقه بازی کنند اما اگر وضعیت مثل این روزهای استقلال باشد، ۹۰ دقیقه هم برای آنها زیاد خواهد بود.

فتح‌آبادی بیان کرد: هنوز 5 بازی تا پایان لیگ باقی مانده و مجیدی باید هر چه زودتر تدبیری بیندیشد تا استقلال بتواند از این شرایط سخت بیرون بیاید و با کسب کامل امتیازات باقی‌ مانده بتواند هم به لیگ قهرمانان صعود و هم خود را آماده رسیدن به فینال جام‌حذفی کند.

وی با انتقاد از بازیکنان استقلال به دلیل عملکرد ضعیف فنی آنها در دیدارهای قبل از بازی با صنعت نفت گفت: متأسفانه استقلال از لحاظ فنی نتوانسته رضایت علاقه‌مندان به فوتبال و کارشناسان را جذب کند؛ آنها نمی‌توانند ۱۰ پاس سالم به یکدیگر داده و اشتباهات پی‌درپی را در بازی انجام می‌دهند اگرچه عملکردشان به نسبت دو بازی قبل مقابل تراکتور بد نبود، اما هنوز نتوانسته‌اند انتظارات فوتبالی‌ها را برآورده کنند.

مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال تأکید کرد: آبی‌پوشان برنامه خاصی برای بازی ندارند؛ در طول ۹۰ دقیقه نمی‌توانند تغییر تاکتیک بدهند که این مسئله ضربه بدی به این تیم زده است. در دوران استراماچونی، بازیکنان مثل ساعت کار خود را انجام می‌دادند که باعث موفقیت تیم شده بود. همه تیم‌ها از بازی در برابر استقلال هراس داشتند. در چند هفته گذشته که اثرات حضور استراماچونی از بین رفته، شاهد بازی زیبایی از تیم استقلال نیستیم.