به گزارش خبرگزاری مهر، اولینجشنواره قصهگویی کودکان روستایی و عشایر با عنوان «قصهگوی صبا» با هدف ترویج فرهنگ قصهگویی و ارتقای دانش اقتصادی کودکان روستایی و عشایر، امروز ۲۳ تیرماه آغاز به کار کرد.
همزمان با شیوع موج دوم کرونا، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، با هدف پُرکردن اوقات فراغت کودکان روستایی و عشایر و نیز تقویت مهارت قصهگویی، گردآوری داستانهای بومی، قصههای محلی و فولکلور، نخستین جشنواره قصهگویی کودکان روستایی و عشایر را در دستور کار قرار داده است. افزایش دانش اقتصادی و آشنایی با مفهوم پسانداز و تقویت روحیه آیندهنگری در کودکان نیز از دیگر اهداف اینجشنواره است.
تمام کودکان ۵ تا ۱۲ ساله روستایی و عشایر در سراسر کشور میتوانند برای شرکت در اینجشنواره، یکی از قصههای بومی محل زندگی خود، یا قصه خیالی خود با محوریت شخصیت یک «قلک جادویی» را رو به دوربین تلفن همراه، تعریف کنند و ویدئوی ضبط شده را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
متقاضیان میتوانند تا تاریخ ۲۰ مرداد، ویدئوهای ضبط شده خود را از طریق واتساپ به شماره ۰۹۱۲۷۹۸۴۴۰۲ یا پست الکترونیک به آدرس ghesegoo.saba@gmail.com ارسال کنند. برندگان جشنواره نیز ۲۵ تا ۳۰ مرداد معرفی خواهند شد.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در حال حاضر حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بیمهشده و مستمریبگیر دارد و با حدود ۲ هزار کارگزاری در سطح کشور مشغول ارائه خدمات بیمهای است و انتشارات زرافه، ماهنامه قلک، انتشارات هوپا و پخش مدادرنگی، این صندوق را در برگزاری جشنواره مذکور، همراهی میکنند.
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