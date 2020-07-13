تلاش برای یافتن کوهنورد گمشده در گلستان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی مروتی اظهار کرد: به دنبال اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مفقودی یکی از اعضای تور گردشگری و کوهنوردی در ارتفاعات کردکوی، بلافاصله مراتب در دستور کار پلیس آگاهی و انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی گلستان با اشاره به اعزام تیم هایی مجرب و ویژه به منطقه مورد نظر، افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد خانمی ۲۷ ساله صبح زود از چادر خارج شده و پس از گذشت مدتی سایر اعضا متوجه عدم بازگشت وی شدند.

مروتی تصریح کرد: بررسی های تخصصی و میدانی پلیس در این راستا آغاز شد و تا این لحظه ماموران بصورت شبانه روز با کمک معتمدان محل و تیم های امدادی، مشغول گشت زنی هدفمند برای یافتن این کوهنورد هستند.

وی با بیان اینکه فرضیه های مختلف در دست بررسی است، گفت: طی هماهنگی با مراجع قضائی، مدیر تیم کوهنوردی و سه نفر از اعضای مرتبط برای انجام تحقیقات بیشتر به مقر پلیس آگاهی منتقل شدند.

مروتی در پایان با تاکید بر تداوم تلاش ها برای یافتن این کوهنورد ادامه دارد: از شهروندان محترم و اهالی آن محل تقاضا داریم در صورت یافتن این خانم سریعاً مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.