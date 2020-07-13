نقش لوستر در طراحی فضای داخلی منزل و محل کار

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه اهمیت طراحی مناسب فضای داخلی، منزل و محل کار و تأثیر آن در افزایش بهره وری و ایجاد حس آرامش امری انکارناپذیر است و توجه به فضای داخلی نقش مهمی را در ساختار معماری یک بنا برعهده دارد. معماری هنر ساختن فرم و فضاست که در آن پارامترهای متعددی تأثیرگذار است. نظیر نحوه چیدمان و تقسیم بندی فضا، نورپردازی و عناصر چیدمان درون فضا و مجموعه عوامل مؤثر دیگر که تعیین کننده زیبایی و کارآمدی فضای داخلی هستند.

برای خرید هر وسیله منزل و فضا خود نیاز به اطلاع از اصول اولیه آن است. یکی از عناصر مؤثر در معماری نورپردازی است که جلوه‌ای خاص به فضا می‌بخشد و نحوه استفاده درست، محل قرارگیری مناسب آن و… باعث بهتر شدن فضا و اشیا موجود در دکوراسیون در چشم بیننده می‌شود. از جمله لوازم روشنایی دکوراسیون داخلی منزل می‌توان به لوستر، آباژور و آویز اشاره کرد که با متریال‌های گوناگون ساخته شده‌اند. چگونگی انتخاب و مدل لوازم روشنایی وابسته به سبک دکوراسیون خانه و فضای شما دارد.

در یک خانه پذیرایی از نقاط اساسی در جلوه دادن چیدمان فضای داخلی آن دارد. در خانه‌ای با سالن پذیرایی بزرگ می‌توانید از لوسترهای حجیم با طرح‌های جدید و انحصاری بزرگ استفاده کنید. لوسترها در سایزهای مختلف و با تعداد شاخه‌ها و چراغ‌های گوناگون وجود دارند.

شکل قرار گرفتن لامپ‌های لوستر پذیرایی در میزان نور آنها تأثیر می‌گذارد. نوع متریال لوستر مانند حباب داشتن یا نداشتن لوستر، کریستالی بودن یا نبودن آن در پخش نور تأثیر دارد.

لوستر پذیرایی بزرگ

لوستر پذیرایی بزرگ، باعث بزرگ‌تر و با شکوه‌تر جلوه دادن سالن پذیرایی و زیباتر جلوه دادن چیدمان منزل می‌شود. اگر سقف پذیراییتان بلند است از لوستر و آویز بلند استفاده کنید. از مدل‌های سقفی در فضایی با سقف کوتاه و فضای کوچک‌تر می‌توان استفاده کرد. محل قرارگیری لوستر بسیار با اهمیت است. لوسترهای سقفی عموماً نور را بیشتر به سمت دیوارها و سقف معطوف می‌کنند. از دیگر مکان‌های حائز اهمیت در نورپردازی فضای منزل می‌توان به میز نهارخوری اشاره کرد. برای اینکه میز نهارخوری با شکوه و مجلل به نظر برسد باید یک آویز یا لوستر را بالای آن نصب کرد. ابعاد میز نهارخوری خود را در نظر داشته باشید و با توجه به آن برای میز خود از لوسترهای خطی یا آویزهای چندتایی استفاده کنید.

گروه بازرگانی وودوهوم واردکننده انواع لوستر و آویزهای مدرن و کلاسیک، کریستالی و سقفی است که مناسب برای فضاها و دکوراسیون‌های جدید و امروزی و همچنین محیط‌های کلاسیک و تجاری و اداری است.

آباژورهای ایستاده و دیوارکوب‌های متنوع وودوهوم بهترین انتخاب برای فضای اتاق خواب است که می‌تواند نور متمرکزی به فضای شما ببخشد. هنگام خرید لوازم روشنایی برای اتاق خواب، از آباژورهای کوچک و رومیزی استفاده کنید و طوری آن را در فضا به کار ببرید که حداقل نور مستقیم به چشمتان بتابد.

نکات مهم در زمینه خرید آباژور

یکی از نکات بسیار مهم در هنگام خرید آباژور، زیبایی و مدرن بودن آن است که ظاهر مناسبی با دکوراسیون منزل یا فضای مورد نظر داشته باشد و تعادل برقرار کند. اگر آباژور در فضای شما صرفاً جنبه تزئین و زیبایی دارد، بهتر است در موقع خرید زیبایی، سایز، ایستاده یا رومیزی بودن آن را در نظر گرفت.

شید آباژور باید آنقدر بلند باشد که لامپ و سیم کشی آن دیده نشود و از طرفی هم آن قدر کوتاه نباشد که پایه آباژور لاغر و خالی به نظر برسد.

از دیگر محصولات گروه بازرگانی وودوهوم می‌تواند به مصنوعات چوبی و اکسسوری‌های آن اشاره کرد. استفاده از میز کنسول شیک و لوکس جلوه‌ای زیبا به فضای پذیرایی شما می‌بخشد و با قرار دادن لوازم دکوراتیو مانند گلدان، شمعدان، آینه و.... روی آن جذابیت بصری فضای شما چند برابر می‌شود.

صندلی تولیکس یک صندلی کلاسیک فرانسوی محبوب و پرفروش روز دنیا و ایران است. این صندلی بدنه فلزی به دلیل طرح و جنس بدنه و تنوع رنگ از جذاب‌ترین و کاربردی‌ترین محصولات در فضای کافه، رستوران‌ها و همچنین منازل به حساب می‌آید.

گروه بازرگانی وودوهوم تأمین کننده طیف وسیعی از مدل‌های میز و صندلی بر اساس تم و رنگ‌های گوناگون است که از جمله آن می‌توان به صندلی تولیکس اشاره نمود.

گروه فعلی بازرگانی وودوهوم فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ تحت عنوان گروه طراحی و معماری آغاز و در سال ۱۳۹۳ با برند voodoohome فعالیت خود را در زمینه تأمین و واردات کالاهای دکوراسیون داخلی ادامه داده است.

کیفیت، تنوع، به روز بودن و قیمت مناسب محصولات توانسته است این برند را به عنوان یک برند مطرح سازد. گروه بازرگانی وودوهوم با ایجاد تنوع و نوآوری در محصولات و پوشش دادن سلیقه‌های خاص و ارائه محصولات باکیفیت تلاش کرده تا در حد امکان رضایت مشتریان خود را تأمین نماید.

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