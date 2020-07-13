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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۲

دانشگاه اعلام کرد؛

جزئیات تقویم آموزشی دانشگاه سوره/ آغاز کلاس ها از ۲۹ شهریور

جزئیات تقویم آموزشی دانشگاه سوره/ آغاز کلاس ها از ۲۹ شهریور

براساس اعلام دانشگاه سوره انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از ۲۲ شهریور آغاز می شود و تا ۲۷ شهریور ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کلاس ها نیز از ۲۹ شهریور ماه آغاز و حذف و اضافه در روزهای شنبه و یکشنبه در تاریخ های ۱۹ و ۲۰ مهرماه انجام می شود.

همچنین حذف اضطراری از روز ۲۷ مهر آغاز می شود و تا ۱۹ آذرماه ادامه خواهد داشت. پایان کلاس ها نیز ۱۸ دی ماه خواهد بود و امتحانات از ۲۵ دی ماه آغاز می شود و تا ۹ بهمن ماه ادامه دارد.

این دانشگاه اعلام کرده است که انتخاب واحد به صورت اینترنتی انجام می شود و با توجه به توضیحات وزارت علوم، کلاس های درسی به صورت مجازی و حضوری برگزار خواهد شد و رعایت پروتکل های بهداشتی در طول ترم الزامی است.

دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مجاز هستند در هر سال تحصیلی حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد و مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد انتخاب کنند. همچنین حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است.

کد مطلب 4972793
مهتاب چابوک

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