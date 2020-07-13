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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۱

رئیس گشت‌های سیار تعزیرات کرمانشاه خبر داد؛

تشدید نظارت بر قلیان‌سراها، رستوران‌ها و تالارهای کرمانشاه

تشدید نظارت بر قلیان‌سراها، رستوران‌ها و تالارهای کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از تشدید نظارت بر قلیان‌سراها، رستوران‌ها و تالارهای کرمانشاه در راستای تصمیمات ستاد مقابله با کرونا خبر داد.

گودرز فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آخرین جلسه ستاد مقابله با کرونا در شهرستان کرمانشاه با توجه به شیوع ویروس کرونا تشدید نظارت بر قلیان سراها، رستوران‌ها، باشگاه‌های ورزشی و تالارهای پذیرایی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر همین اساس از روز گذشته بازرسی از این مراکز به ویژه قلیان سراها آغاز شده است.

رئیس گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: باشگاه‌های ورزشی بر اساس مجوز اخذ شده تنها مجاز به فعالیت در رشته‌های انفرادی آن هم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند و فعالیت در رشته‌های گروهی همچنان ممنوع است.

فهیمی گفت: همچنین رستوران‌ها باید با ۵۰ درصد ظرفیت کار کنند و سفارشات به صورت بیرون بر باشد با این حال شاهد برگزاری مراسم عزا و عروسی در رستوران‌ها هستیم.

وی عنوان کرد: به طور جدی با واحدهای متخلف که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند برخورد و نسبت به پلمب آنها اقدام خواهد شد.

رئیس گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مردم هرگونه موارد تخلف را از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۳۵ یا ۱۳۴ اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت با متخلفین برخورد شود.

کد مطلب 4972795

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