ديدار خداحافظي سفير آفريقاي جنوبي در ايران با كمال خرازي

به گزارش خبرگزاري مهر، وزيرامورخارجه كشورمان دراين ديدار ضمن ابرازرضايت از پيشرفتهاي صورت گرفته درهمكاريهاي موجود ميان دوكشوراظهار داشت: روابط طرفين در مسير صحيحي قرار گرفت و بايد با استفاده از پتانسيلهاي موجود به ارتقاء هرچه بيشتر سطح همكاريها كمك كرد .
سفير آفريقاي جنوبي نيز با ابرازرضايت از ماموريت خود در جمهوري اسلامي ايران و ابراز تسليت به مناسبت حادثه زلزله بم بر عزم كشورش براي گسترش هر چه بيشتر همكاريها در سطوح مختلف تاكيد كرد .
مابوده سفير آفريقاي جنوبي در جمهوري اسلامي ايران پيش از ظهر امروز در پايان ماموريت خود با سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان ديدار كرد.
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