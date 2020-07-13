به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، قاسم نوده فراهانی بیان کرد: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد بودیم آمار مبتلایان به کرونا شیب صعودی گرفته و برای بسیاری از افراد جامعه از جمله کادر درمان مسئله‌ساز شده است. از سوی دیگر، هر روز بعد تازه‌ای از این ویروس ناشناخته کشف می‌شود طوری که در جدیدترین یافته‌های علمی به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از ماسک می‌تواند، سلامت افراد را تا حد زیادی تضمین کند.

رئیس اتاق اصناف تهران استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی اصناف را عاملی مهم در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا برشمرد و بیان کرد: خوشبختانه در زمینه تولید ماسک در کشور مسئله‌ای نداریم و بسیاری از تولیدکنندگان صنفی در این راستا گام برداشته و تلاش کرده‌اند تا نیاز اقشار گوناگون را در این زمینه رفع کنند.

فراهانی تصریح کرد: باید این مساله را متذکر شوم که در مدت اخیر اصناف با وجود اینکه فشار بسیار زیادی را به لحاظ اقتصادی تحمل کردند؛ اما همانند گذشته در کنار نظام بوده‌اند و تمام تلاش خود را معطوف به این کرده‌اند که مسئولیت اجتماعی خود را به درستی ایفا کنند.

رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: از آنجا که رعایت پروتکل‌های بهداشتی، برای تمامی اصناف و به‌منظور حفظ سلامتی خود و مردم الزامی است و پروتکل‌های بهداشتی مختص هر صنف به واحدهای صنفی ابلاغ گردیده است، مردم می‌توانند در صورت مشاهده عدم رعایت پروتکل‌ها از سوی صنوف گزارش خود را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و سامانه ۱۲۴ وزارت صمت ثبت کنند تا در اسرع وقت از طریق بازرسان مربوطه موضوع بررسی شود.

فراهانی گفت: کارگاه‌های تولیدی صنفی ماسک در سطح تهران می‌توانند با مراجعه به اتاق اصناف تهران جهت صدور مجوز تولید و دریافت معرفی نامه برای تهیه پارچه و مواد اولیه تولید ماسک اقدام نمایند.