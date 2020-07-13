محور هراز شبهای دوشنبه و سه شنبه مسدود می شود

سیدمحسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور اجرای عملیات تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی و تهویه تونل زیارباغ (کیلومتر ۸۵) در محور هراز، این محور امشب و فرداشب از ساعت ۲۱ الی ۵ صبح روز بعد مسدود خواهد بود.

رئیس اداره مدیریت اطلاعات راه‌های و حمل و نقل جاده‌ای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان مازندران افزود: افزود: درزمان انسداد این محور، کاربران جاده‌ای می‌توانند از محورهای کندوان وسوادکوه به عنوان محور جایگزین تردد کنند.

محور هراز در محدوده استان مازندران ۱۲۰ کیلومتر طول دارد.