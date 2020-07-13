به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موسی جامعی در نشست با مسئولین ادارات فعال در امر آموزش قرآن استان اردبیل، در سخنانی به تشریح اجمالی وظایف سازمان دارالقرآن پرداخت و گفت: نشر و چاپ قرآن، اعطای مرکز به حفاظ قرآن، آموزش مربیان و داوران قرآن از وظایف اصلی سازمان دارالقرآن است که در کنار این فعالیتها توافقنامهای هم با آموزش و پرورش در خصوص جذب مربیان قرآن به عنوان معلم قرآن در مدارس صورت گرفته که امید است به اجرا برسد.
وی به اجرای طرح قرآنی نورالثقلین در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: اتفاق جدیدی که از سال گذشته در سازمان آغاز شده، ورود جدی به بحث توسعه تربیت قرآنی در جامعه است. همگی بر این امر واقفیم که آموزش قرآن به صورت گسترده در مناطق مختلف کشور اجرا میشود، اما بازخوردی مناسب از این آموزشها اخذ نمیشود و میزان انس با قرآن کم است لذا ما در این میان نیاز به توجه و اهتمام جدی به بحث تربیت قرآنی داریم که باید همسو با آموزشهای قرآن در جامعه ترویج یابد.
معاون تعلیم و تربیت سازمان دارالقرآن بر ضرورت الگو شدن قرآن در زندگی مردم تاکید کرد و افزود: در عصر کنونی، ایفای نقش قرآن در زندگی مردم به عنوان کتاب هدایت کمرنگ شده است و جای تأسف دارد که در کشور اسلامی، توجه به قرآن به عنوان سبک زندگی قرآنی در حد مطلوبی قرار نگرفته و خلاءهای بسیاری مشاهده میشود.
حجت الاسلام جامعی تربیت را به مثابه ریل قطار آموزش در بحثهای قرآنی عنوان کرد و افزود: اگر در تربیت در کنار آموزش نباید فقط یک قاری قرآن به جامعه تحویل خواهیم داد اما تربیت شده قرآنی در جامعه وجود نخواهد داشت.
وی گفت: قرآن باید به موضوعی عام و مردمی تبدیل شود که اصلیترین موضوع در آن انتقال محتوای دینی به مخاطب باشد که از آن به تربیت عام اطلاق میشود و خروجی و غایت نهایی این امر تربیت کادر و نیروی انسانی قرآنی است که در آینده تربیتی کشور تأثیر شایانی دارد.
معاون تعلیم و تربیت سازمان دارالقرآن ضمن تبیین اهمیت استناد و تمسک به تعالیم قرآنی در تمامی فعالیتهای موجود در جامعه، اجرای طرح نورالثقلین را راهی مؤثر در تحقق این امر عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به نتیجه مطلوب در امر تربیت قرآنی باید با استناد و تمسک به آموزههای ناب قرآنی، به فعالیتهای مشارکتی مردم در امر قرآن توسعه بخشیده و سعی کنیم حرفهای غنی، حرکت آفرین و انگیزه بخش قرآن و آموزههای نابی که زیربنای فکری و اعتقادی مردم را اصلاح کند، بی تکلف و روان ارائه دهیم.
حجت الاسلام جامعی، ضمن تاکید بر عدم موازی کاری در فعالیتهای قرآنی، هم افزایی و تشکیل جبهه واحد را در رسیدن به اهداف عالیه قرآن مهم عنوان کرد و افزود: تلاش ادارات و نهادهای قرآنی در توسعه فعالیت قرآنی قابل تقدیر است اما در برخی موارد دچار موازی کاری شدهاند که دچار اتلاف هزینه و وقت شده لذا با شرح وظایف و تقسیم کار، خروجی مناسبی از فعالیتهای قرآنی میتوانیم بهدست آوریم.
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