توزیع ۳۰۰ تن مرغ مصوب از ابتدای تیرماه/ کمبودی نداریم

سعادت علی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سهمیه تعیین شده مرغ از طرف ستاد تنظیم بازار کشور، ۱۲۰۰ تن برای استان است، اظهار کرد: از ابتدای تیرماه، ۳۰۰ تن از این مقدار توزیع شده است.

مدیر کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی با بیان اینکه در شرایط عادی که رستوران‌ها فعال باشند، نیاز استان به مرغ حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ تن است، گفت: در شرایط فعلی گوشت مرغ با قیمت مصوب ۱۳۵۰۰ به دست مصرف کننده می‌رسد.

علی نیا با اشاره به اینکه سهمیه‌ای هم به کمیته امداد تخصیص داده شده که توسط خود این نهاد بین نیازمندان توزیع می‌شود، ابراز کرد: کمبودی در استان در تولید و توزیع گوشت مرغ نداریم.

وی با بیان اینکه در حوزه نهاده‌ها نیز کمبودی نیست و از اول سال بیش از ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تن نهاده ذرت، جو و… توزیع انجام شده است، اظهار کرد: این مقدار نهاده نسبت به سال گذشته، ۶۵ درصد رشد داشته که با ارز دولتی ۴,۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود.

مدیر کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی در خصوص خرید حمایتی از تولیدکنندگان، بیان کرد: در سال گذشته و با شیوع کرونا مرغ را با قیمت ۱۲,۷۰۰ تومان از مرغدار خریداری می‌کردیم و با توجه به مصوبه اخیر، آمادگی داریم که مرغ را با قیمت ۱۴,۰۰۰ تومان خریداری کرده و با قیمت ۱۲,۹۰۰ تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار دهیم.