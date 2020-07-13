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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۲

رئیس کل دادگستری کرمانشاه تاکید کرد؛

لزوم اجرای مصوبات ستادمبارزه باکرونا برای تمدید قراردادهای اجاره

لزوم اجرای مصوبات ستادمبارزه باکرونا برای تمدید قراردادهای اجاره

کرمانشاه- رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بر لزوم اجرای مصوبات ستاد مبارزه با کرونا برای تمدید قراردادهای اماکن استیجاری در استان کرمانشاه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر توسلی زاده بر اجرایی شدن مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا و براساس بندهای ۹ و ۱۰ این مصوبات در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری تاکید کرد.

وی یادآور شد: همان گونه که در متن این مصوبات و در بند ۹ آن آمده است با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا از یک سو و همچنین تحریم‌های ظالمانه از سوی دیگر تاکید می‌شود تمامی قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۰۸/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ هنوز تمدید نشده‌اند، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر، تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع ویروس کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد حداکثر میزان افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای کرمانشاه ۲۰ درصد و برای شهرستان‌ها ۱۵ درصد پیش بینی شده است.

توسلی زاده گفت: البته ستاد ملی کرونا در قالب تبصره استثنائاتی قائل شده است از جمله اینکه چنانچه ملک مورد نظر به صورت قطعی و رسمی به فروش رسیده باشد مستأجر باید طرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند.

وی افزود: اگر مستأجر به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود در دوره قرارداد اجاره عمل نکند و موجب تضییع حقوق موجر شود مشمول مصوبه نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: در بند ۱۰ این مصوبه نیز تاکید شده است برای نظارت بر روند پیش گفته، درج همه قراردادها و معاملات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، اجاره مسکن و… باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت و کد رهگیری دریافت شود. در این راستا سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان دسترسی برخط اداره راه و شهرسازی به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را فراهم کند.

کد مطلب 4972824

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    نظرات

    • مستاجر IR ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
      2 0
      پاسخ
      سلام دوستان عزیز مهر پایان زمان اجاره من آخر مهر است، بعلت وضعیت قرمز کرونایی جابجایی برایم ممکن نیست دولت وستاد محترم کرونا برای ما چه چاره‌ای اندیشیده لطفا پاسخ دهید

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