لزوم اجرای مصوبات ستادمبارزه باکرونا برای تمدید قراردادهای اجاره

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر توسلی زاده بر اجرایی شدن مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا و براساس بندهای ۹ و ۱۰ این مصوبات در خصوص تمدید قراردادهای اماکن استیجاری تاکید کرد.

وی یادآور شد: همان گونه که در متن این مصوبات و در بند ۹ آن آمده است با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا از یک سو و همچنین تحریم‌های ظالمانه از سوی دیگر تاکید می‌شود تمامی قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۰۸/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ هنوز تمدید نشده‌اند، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر، تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع ویروس کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد حداکثر میزان افزایش اجاره بها یا مبلغ رهن برای کرمانشاه ۲۰ درصد و برای شهرستان‌ها ۱۵ درصد پیش بینی شده است.

توسلی زاده گفت: البته ستاد ملی کرونا در قالب تبصره استثنائاتی قائل شده است از جمله اینکه چنانچه ملک مورد نظر به صورت قطعی و رسمی به فروش رسیده باشد مستأجر باید طرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام کند.

وی افزود: اگر مستأجر به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود در دوره قرارداد اجاره عمل نکند و موجب تضییع حقوق موجر شود مشمول مصوبه نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: در بند ۱۰ این مصوبه نیز تاکید شده است برای نظارت بر روند پیش گفته، درج همه قراردادها و معاملات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، اجاره مسکن و… باید در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت و کد رهگیری دریافت شود. در این راستا سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان دسترسی برخط اداره راه و شهرسازی به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات را فراهم کند.