حکم اعدام ۲ فعال بحرینی دیگر هم تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آل خلیفه همچنان به سیاست ترور انقلابیون بحرینی در پوشش صدور احکام اعدام ادامه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، دادگاه استیناف آل خلیفه اخیراً حکم اعدام دو جوان بحرینی را تأیید کرده است.

طبق این احکام، فعالان بحرینی به نام‌های «محمد رمضان» و «حسین موسی» در انتظار اجرای حکم ظالمانه اعدام هستند.

اکنون اجرای احکام مذکور نیازمند امضای پادشاه بحرین هستند و هر لحظه ممکن است اجرا شوند.

در این خصوص باقر درویش، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین گفت: با احتساب این دو جوان تعداد جوانان بحرینی محکوم به اعدام در پرونده‌های سیاسی که در انتظار امضای پادشاه هستند به ۱۲ نفر رسید.