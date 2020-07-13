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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۰

توسط دادگاه استیناف آل خلیفه؛

حکم اعدام ۲ فعال بحرینی دیگر هم تأیید شد

حکم اعدام ۲ فعال بحرینی دیگر هم تأیید شد

دادگاه استیناف آل خلیفه در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه انقلابیون بحرین حکم اعدام دو تَن از فعالان این کشور را تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آل خلیفه همچنان به سیاست ترور انقلابیون بحرینی در پوشش صدور احکام اعدام ادامه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، دادگاه استیناف آل خلیفه اخیراً حکم اعدام دو جوان بحرینی را تأیید کرده است.

طبق این احکام، فعالان بحرینی به نام‌های «محمد رمضان» و «حسین موسی» در انتظار اجرای حکم ظالمانه اعدام هستند.

اکنون اجرای احکام مذکور نیازمند امضای پادشاه بحرین هستند و هر لحظه ممکن است اجرا شوند.

در این خصوص باقر درویش، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین گفت: با احتساب این دو جوان تعداد جوانان بحرینی محکوم به اعدام در پرونده‌های سیاسی که در انتظار امضای پادشاه هستند به ۱۲ نفر رسید.

کد مطلب 4972827

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    نظرات

    • یک جانباز US ۰۲:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
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      پاسخ
      در بحرین به همین سادگی فعالان سیاسی را اعدام میکنند و صدای, هیچ کس در نمیاد و در ایران مفسدی که چندین فقره جرم داشته و اعدام شده صدای همه به آسمان بلند شده است حال اگر در ایران یک فرد سیاسی اعدام شود

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