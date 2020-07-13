فاز نخست گالری باغ موزه دفاع مقدس شیراز به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سعید کوشکی جهرمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران که در موزه دفاع مقدس فارس برگزار شد، با اشاره به اینکه گالری موزه دفاع مقدس هنوز بعد از ۱۰ سال خالی است، یادآور شد: فاز اول دیواره بیرونی گالری است که ۴۰ هزار پلاک با نام شهدا، جانبازان و آزادگان، مزین و در هفته دفاع مقدس رونمایی خواهد شد و در چهار فاز گالری در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ اجرا، بهسازی و پر می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس اعلام کرد: برای بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس ۲۱ کارگروه در حوزه‌های مختلف شکل گرفته است که این بزرگداشت از سوم خرداد آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد که ۴۳ هفته برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به اینکه امید است رسانه‌ها معرفی هرچه بیشتر دفاع مقدس را در دستور کار قرار دهند و این باید برای جوانان و نوجوانان گفته شود، تاکید کرد: ۲۷۰ هزار نفر از استان در دفاع مقدس حضور یافتند که ۱۵ هزار نفر از اینان به درجه رفیع شهادت رسیدند و بیش از ۴۲ هزار نفر جانباز شدند این تعداد جانبازانی هستند که ثبت شده و بخشی هم ثبت نشده است و بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر آزاده در فارس وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه فرماندهی، رزمندگان، انگیزه، ایمان، عشق به ارزش‌های الهی، نگهداری وطن و امکانات از جمله سرفصل‌های دفاع مقدس بود، تاکید کرد: بخش عظیمی از این رزمندگان به عشق اسلام و حفظ میهن حضور یافتند، در تاریخ آمده است در دوره فتحعلی شاه قاجار، ۱۰ سال با روسیه جنگ شکل گرفت که یک و نیم میلیون کیلومتر مربع از خاک ایران جدا شد، علت این اتفاق این بود که فرماندهی آن جنگ چارچوب جنگ را در کاخ خود می‌دانستند.

کوشکی جهرمی با تاکید بر اینکه جنگ تحمیلی را مردم اداره کردند و پیش بردند، افزود: سه میلیون نفر از مردم ایران در دفاع مقدس حضور یافتند و یک وجب از خاک ایران کاسته نشد، این یک مدال افتخار است.

وی با اشاره به ایران در جنگ مقابل ۳۵ کشور به طور مستقیم و برخی کشورها به شکل غیر مستقیم قرار داشت، تاکید کرد: در چهلمین سالگرد دفاع مقدس باید این موضوع را به خوبی تبیین کنیم.

کوشکی با اشاره به اینکه نقش اقشار گوناگون در دفاع مقدس را باید تبیین کرد، افزود: ۱۰ درصد مردم فارس در جنگ شرکت کردند، بچه‌های فارس اولین گروهی بودند که در جنگ حضور یافتند و اولین شهید نیروی انتظامی در دفاع مقدس، از استان فارس بوده است.

کوشکی با یادآوری این مطلب که ستاد چهلمین سالگرد در تمام شهرستان‌ها تشکیل شده است، اظهار کرد: متأسفانه شرایط امروز کشور به علت شیوع کرونا شرایط خاصی است و امسال تجمعات گسترده را نخواهیم داشت.

وی افزود: در ابتدا مقرر بوده این مجموعه پنج و نیم هکتار در اختیار قرار گیرد ولی طی ۲۰ سال اخیر علی رغم مصوبات و همکاری‌های موزه، هیچ اقدامی انجام نشده است، این اقدام شدنی است و می‌توان این کار را کرد.

وی با اشاره به اینکه معادل ۷ استان کشور از فارس رزمنده وجود داشت و بیش از ۱۰۰ هزار رزمنده از شیراز به منطقه رفتند، تاکید کرد: بیش از ۳ هزار برنامه به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس در کل استان، توسط ارتش، نیروی انتظامی، سپاه و جهاد کشاورزی اجرایی می‌شود.

کوشکی با اشاره به اینکه تجمع رزمندگان در هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود، افزود: تولید و انتشار یکصد جلد کتاب دفاع مقدس در دستور کار است و در سه ماهه اول ۲۰ جلد را آماده کردیم.

وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ یادواره شهدا توسط سپاه اجرا می‌شود، تاکید کرد: نمایش میدانی «فصل ظهور» را انجام خواهیم داد و ۴۰۰ پروژه محرومیت زدایی در فارس اجرا می‌شود.

دبیر ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس استان با اشاره به اینکه اجرای برنامه «شب های شیدایی» در فضای مجازی در ایام هفته دفاع مقدس در دستور کار است، تاکید کرد: فراخوان آثار و اسناد دفاع مقدس از خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران را اعلام کرده ایم و خانواده معزز شده صوت، فیلم، عکس و نامه‌های شهدا که یک گنجینه ارزشمند محسوب می‌شود را به این سازمان تحویل شدند و خانواده معزز شهدا می‌توانند این مدارک را تحویل دهند و ما از آن کپی گرفته و اصل را به خانواده تحویل خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه دفاع مقدس ۴ مرداد افتتاح می‌شود، افزود: نرم افزار قبور مطهر شهدا با هدف زیارت قبور مطهر شهدا به طور مجازی راه اندازی شده است.

کوشکی با اشاره به اینکه ۱۲۴ یادمان شهید را ساماندهی و سازماندهی خواهیم کرد، افزود: اطلس دفاع مقدس لشکرهای ۳۳ المهدی (عج) و ۱۹ فجر آماده شده و منتشر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاریخ شفاهی ۱۰ نفر از فرماندهان و مدیران را پیش می بریم، اضافه کرد: ۲ هزار و ۳۰۰ مدخل دانشنامه دفاع مقدس با همکاری سازمان فرهنگی شهرداری شیراز تعیین شده که نزدیک به یک هزار دانشنامه دفاع مقدس را ایجاد خواهیم کرد.

کوشکی با اشاره به اینکه تاریخ شفاهی یگان‌های دفاع مقدس هم راه اندازی کردیم، یادآور شد: تولید ۴۰ موشن گرافی و اینفوگرافیک در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم با همکاری رسانه‌ها قله برافراشته دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را معرفی کنیم.

به گفته مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس، در ۲۰ سال گذشته علیرغم مصوبات اقدامی درجهت تکمیل موزه دفاع مقدس شیراز نشده است.