به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مستند «لیفت‌آپ» یکی از جدیدترین آثار با موضوع بحران کرونا در ایران است که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید می‌شود. محمد شکیبانیا تهیه‌کننده و رضا سورانی کارگردان این فیلم مستند هستند.

«لیفت‌آپ» داستان زندگی یکی از اعضای تیم ملی وزنه‌برداری بانوان ایران را روایت می‌کند که در روزهای کرونایی، علاوه بر مواجهه با چالش‌های تمرین و حفظ آمادگی جسمانی، به عنوان پرستار در بیمارستان مشغول خدمت است.

در این مستند با مشکلات امروزی ورزشکاران رده قهرمانی کشور در مواجهه با ویروس کووید ۱۹ آشنا می‌شویم.

شخصیت اصلی مستند «لیفت‌آپ»، اولین بانوی تاریخ وزنه‌برداری ایران است که روی تخته جهانی وزنه زده است. این ورزشکار کرمانشاهی که روحیه‌ای پرنشاط دارد، از اسفندماه ۹۸ که شیوع کرونا در ایران اعلام شد، هر روز ۶ ساعت لباس پرستاری‌اش را می‌پوشد تا در سایت درمانی مجموعه ورزشی آزادی به ورزشکاران و افرادی که مشکوک به کرونا هستند، کمک کند. او همزمان قصد دارد با فروکش کردن بحران کرونا و انجام تمرینات سخت‌تر، خود را برای کسب اولین مدال جهانی وزنه‌برداری زنان ایران آماده کند.

«لیفت‌آپ» یک اصطلاح در ورزش وزنه‌برداری است که به کشیدن وزنه روی سینه و سپس بالا بردن روی سر اطلاق می‌شود. این فیلم به کارگردانی رضا سورانی، فیلمبرداری مرتضی سورانی و تهیه‌کنندگی محمد شکیبانیا، در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه می‌شود.