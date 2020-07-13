به گزارش خبرگزاری مهر، بدون شک خواندن، محور اصلی سواد آموزی و پایه مشترک موفقیت در همه زمینه‌های تحصیلی است و این مساله به قدری اهمیت دارد که مقالات و کتاب‌های متعددی در این زمینه چاپ و در اختیار قرار گذاشته شده است. اما آنچه در این فرآیند مسلم است فراهم آوردن زمینه‌ای برای خواندن است که به آن شوق خواندن می‌گویند.

با این هدف انتشارات مدرسه در مجموعه ۴ جلدی مشق شب: شوق خواندن با گنجاندن داستان‌هایی سلیس نوشته سوسن طاقدیس و پرسش و پاسخ نوشته معصومه نجفی پازوکی و ثریا علی محمدزاده و تصاویری از کارشناسان تصویرگر سعی کرده علاوه بر اینکه شوق خواندن را بیافریند، تقویت تمرکز و دقت خوانداری، ارتقای درک متن، افزایش دانش واژگانی و ایجاد عادت مطالعه را برای کودکان به ارمغان بیاورد.

این مجموعه بهترین نمونه تکلیف منزل برای دانش‌آموزان است که علاوه بر معلمان، والدین هم می‌توانند از آن استفاده کنند. هر جلد از این مجموعه شش داستان دارد در پایان هر داستان پرسش و پاسخ گنجانده شده است. ابتدا دانش‌آموز متن داستان را صامت خوانی می‌کند سپس به سوال‌های آن پاسخ می‌دهد. مطالعه متن و پاسخگویی به سوال‌ها باید پشت سر هم و بدون فاصله باشد.

مجموعه «مشق شب: شوق خواندن» در قطع رحلی و مصور در تمامی فروشگاه‌ها و در فروشگاه مجازی انتشارات مدرسه در دسترس مخاطبان قرار دارد.