پیروزی در جنگ ۳۳ روزه معادلات جدیدی را رقم زد

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل - فاطمه صالحی: لبنان این روزها در حالی سالگرد پیروزی در جنگ ۳۳ روزه در برابر دشمن صهیونیستی را جشن می‌گیرد که با بحران اقتصادی و مسائل داخلی روبرو است؛ بحرانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی از زمان آغاز و تشدید آن خوشحال بوده و برای وخیم‌تر کردن اوضاع داخلی لبنان دسیسه چینی می‌کنند.

به نظر می‌رسد آنچه که صهیونیست‌ها در جریان جنگ ۳۳ روزه نتوانستند محقق کنند این روزها در عرصه اقتصادی به دنبال تحقق آن هستند، اما باید بدانند تا زمانی که مقاومت لبنان در میدان حضور دارد نه در عرصه نظامی و نه در عرصه اقتصادی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند.

«أمل ابوزید» مشاور رئیس جمهور لبنان و نماینده سابق پارلمان این کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه جنگ ۳۳ روزه چه معادلات جدیدی را نهادینه کرد گفت: بدون شک جنگ ۳۳ روزه معادلات جدیدی را در منطقه ایجاد کرده است. مقاومت لبنان این پیروزی را در برابر دشمن صهیونیستی تنها با یک پایداری ۳۳ روزه و در سایه فداکاری‌های گسترده و تقدیم کردن شهدا و مجروحان محقق کرد.

حزب الله و مقاومت لبنان بخش جدایی ناپذیری از این کشور به شمار می‌روند وی در ادامه افزود: ارتش لبنان و مقاومت در کنار یکدیگر با وجود مشکلات اقتصادی در آن زمان، توانستند این پیروزی را محقق کنند. با این پیروزی لبنان با مقاومت در برابر اشغالگران و متجاوزان توانست سرزمین و کرامت و حاکمیت خود را بازگرداند.

مشاور رئیس جمهور لبنان در خصوص تجاوزات کنونی رژیم صهیونیستی علیه حریم لبنان اظهار داشت: صهیونیست‌ها عادت کرده‌اند که حاکمیت لبنان را نقض کرده و همواره حریم هوایی، دریایی و زمینی کشور ما را زیر پا بگذارند. آنها یک لحظه از تلاش برای بی‌ثبات کردن لبنان و اقدام علیه مقاومت از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی دست بر نمی‌دارند.

این نماینده سابق پارلمان لبنان در خصوص واکنش تل آویو به بحران اقتصادی کشور گفت: بدون شک صهیونیست‌ها از بحران گسترده‌ای که امروزه لبنان شاهد آن است خوشحال هستند؛ چرا که در سال ۲۰۰۶ و در جریان جنگ ۳۳ روزه نتوانستند ملت لبنان را تسلیم کنند و امروزه به این بحران دل خوش کرده و از آن استقبال می‌کنند.

صهیونیست‌ها از بحران اقتصادی لبنان خوشحال هستند و یک لحظه از دسیسه چینی علیه مقاومت دست بر نمی‌دارند

وی در ادامه افزود: ما هرگز در برابر این اقدامات دست بسته و ساکت باقی نخواهیم ماند بلکه نبردی را با عنوان مقاومت از طریق کشاورزی و حمایت از صنایع غذایی برای تامین زندگی لبنانی‌ها در سایه گفتگو با جامعه بین الملل و صندوق بین‌المللی پول با هدف دستیابی به راه کاری در راستای حل مشکلات اقتصادی لبنان به راه می‌اندازیم.

مشاور رئیس جمهور لبنان در خصوص جایگاه حزب الله در این کشور گفت: حزب الله و مقاومت لبنان بخش جدایی ناپذیری از این کشور به شمار می‌روند و ما معتقدیم که حزب الله به دنبال استفاده کردن از سلاح خود در داخل کشور و یا دستیابی به اهداف سیاسی نیست بلکه این حزب مشروعیت خود را از طریق انتخابات پارلمانی و ائتلاف‌های سیاسی و ملی با دیگر گروه‌ها از جمله جریان ملی آزاد که بزرگترین فراکسیون مسیحی در پارلمان لبنان است به دست می‌آورد؛ بنابر این ما هیچ نگرانی در خصوص اقدامات حزب الله در داخل لبنان نداریم و همه ما از گزینه مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی حمایت می‌کنیم.