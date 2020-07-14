کرونا فارس را قرنطینه نکرد/ هشدار درمانی موثر نیست

خبرگزاری مهر - گروه استانها: بیش از دو هفته است که فعالیت ویروس کرونا در سطح استان فارس بیش از موج نخست فعالیت آن در استان شده تا استان در آمارهای ابتلاء به این بیماری با رشد صعودی مواجه شود. این نگرانی در میان افراد جامعه ایجاد شده که با توجه به افزایش آمارهای ابتلاء به کووید ۱۹ در استان فارس به زودی شاهد افزایش محدودیتهای اجتماعی در راستای کاهش آمار ابتلاء به بیماری خواهیم بود.
اعمال محدودیتهای اجتماعی تنها به تعطیل کردن برخی از واحدهای صنفی محدود نخواهد شد و افراد نسبت به موج نخست کرونا محدودیتهای بیشتری را متحمل میشوند زیرا بر اساس گفته متخصصان، این بیماری با افزایش فعالیتها و جهش ژنتیکی، بیش از گذشته عفونی شده و موجب افزایش ضریب ابتلای افراد به این بیماری میشود.
پیشتر معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی فارس در خصوص میزان ابتلای افراد به بیماری کرونا در فارس گفت: سن ابتلاء در مبتلایان کووید ۱۹ از ۴۴ سال در استان فارس با کاهش چشمگیری به ۳۹ سال رسیده که بیانگر افزایش ابتلای افراد و خطرناکتر شدن این ویروس در جامعه شده است.
اما وضعیت هشدار دهنده فارس و روند طی شده در این مدت نشان میدهد که برای استان فارس باید محدودیتها قطع تر و جدی تر باشد و نمیتوان در سطح هشدار و تذکر به مقابله با این ویروس پرداخت.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به مرگ دوازده نفر در استان فارس بر اثر ابتلاء به کرونا ویروس طی روز گذشته تاکنون، مجموع آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری را ۲۵۷ نفر اعلام کرد.
علی اکبری با اعلام آخرین وضعیت کرونا ویروس در استودیو سلامت دانشگاه، افزود: از ابتدای شیوع کرونا ویروس در استان تاکنون، بیش از ۱۸۲ هزار نمونه آزمایش در آزمایشگاههای تشخیصی مولکولی استان بررسی شده که از این تعداد ۲۲ هزار و ۴۹۲ مورد مثبت بوده است.
معاون درمان دانشگاه ادامه داد: با افزایش مراقبتهای درمانی در مراکز درمانی استان، تاکنون هفده هزار و ۸۸۰ بیمار از بیمارستانهای استان ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شدهاند.
این مقام مسئول همچنین آمار موارد مشکوک و علامت دار را که هم اکنون در مراکز درمانی استان بستری هستند ۶۳۱ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۷۹ نفر به علت وخامت شرایط جسمی، در بخشهای مراقبت ویژه بستری شدهاند.
دکتر اکبری با بیان اینکه وضعیت استان فارس عادی نیست و کرونا شوخی ندارد، توصیه کرد: برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا ویروس و قطع زنجیره انتقال این بیماری، رعایت پروتکلهای بهداشتی الزامی است.
اعمال محدودیت در ورودی شهرها عملیاتی نخواهد شد
اما در عین حال استاندار فارس در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص بسته شدن جادههای استان گفت: یکی از نهادهایی که میتواند در خصوص اعمال محدودیت به شهرها اعمال نظر کند ستاد ملی مبارزه با کرونا در کشور است.
عنایتالله رحیمی با تاکید بر اینکه برخی از تصمیم گیری ها توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا صورت میگیرد، اضافه کرد: با توجه به مصوباتی که ستاد ملی کرونا داشته، هنوز مصوبهای برای اعمال محدودیت ورود افراد از استانهایی که دارای وضعیت قرمز شیوع کرونا در کشور هستند به استانهایی که وضعیت سفید یا زرد داشتهاند اعلام نشده است و استانداران نیز نمیتوانند نسبت به اتخاذ اینگونه تصمیمات در استانها مبادرت ورزند و تنها ستاد ملی کرونا مرجع این گونه تصمیم گیری ها است.
به گفته عالیترین مقام دولت در استان فارس تنها مرجعی که میتوان نسبت به اعمال محدودیت در ورودی شهرها یا استانها اقدام کند تصمیماتی است که در ستاد ملی کرونا اتخاذ شده باشد.
استاندار فارس تاکید کرد: اعمال محدودیت در ورودی شهرهای کشور عملیاتی نخواهد شد زیرا نه تنها ستاد ملی مبارزه با کرونا این گونه تصمیمات را اتخاذ نکرده است بلکه این اختیار نیز به استانداران داده نشده است.
به هر حال روند ابتلاء به کرونا در استان فارس نشان میدهد تصمیمات متولیان امر باید بیشتر از تاکید بر لزوم استفاده از ماسک و یا محدودیتهای حداقلی باشد. برای برون رفت از شرایط فعلی به نظر میرسد تصمیمات جدی و موثرتری نظیر محدودیت در ورود به استان و یا تعطیل کردن بخشهای مختلف باید اتخاذ شود.
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