از 18 خرداد بنزین فقط با کارت هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مذکورآمده است : به موجب تصمیم هیئت نمایندگان ویژه تبصره 13 قانون بودجه از ساعت 24 روز جمعه مورخ 18/3/86 ، بنزین در کلیه جایگاه های سوختگیری سراسر کشور صرفا با کارت هوشمند سوخت دارندگان خودرو و موتور سیکلت عرضه می شود.

درادامه این خبرآمده است : پیرو اطلاعیه های پیشین، لازم است آن دسته از دارندگان خودرو که تا کنون کارت هوشمند سوخت خود را دریافت نکرده اند، به پایگاه اینترنتی www.epolice.ir ، دفاتر پلیس + 10 و یا به مراکز پستی سراسر کشور مراجعه و نسبت به پیگیری و دریافت کارت هوشمند سوخت خود اقدام نمایند.

درضمن دارندگان موتورسیکلت نیز جهت دریافت کارت هوشمند سوخت به مراکز نیروی انتظامی مراجعه نمایند.

درعین حال تلفن پست 09687 و تلفن نیروی انتظامی به شماره 88675150 برای پاسخگویی می باشد.

بدیهی است پس از تاریخ فوق تحویل بنزین به اشکال دیگر، از جمله بوسیله کارت اضطراری سوخت جایگاه داران، امکان نخواهد بود.