به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با شیوع موج دوم کرونا، این صندوق با هدف پرکردن اوقات فراغت کودکان روستایی و عشایر و تقویت مهارت قصه‌گویی، گردآوری داستان‌های بومی، قصه‌های محلی و فولکلور، «نخستین جشنواره قصه‌گویی کودکان روستایی و عشایر» را برگزار می‌کند. افزایش دانش اقتصادی و آشنایی با مفهوم پس‌انداز و تقویت روحیه آینده‌نگری در کودکان از دیگر اهداف این جشنواره است.

تمام کودکان ۵ تا ۱۲ ساله روستایی و عشایر در سراسر کشور می‌توانند برای شرکت در این جشنواره، یکی از قصه‌های بومی محل زندگی خود، یا قصه خیالی خود با محوریت شخصیت یک «قلک جادویی» را رو به دوربین تلفن همراه، تعریف کنند و ویدئوی ضبط شده را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

کودکان علاقه‌مند روستایی و عشایر می‌توانند تا تاریخ ۲۰ مرداد ویدئوهای ضبط شده خود را از طریق واتساپ به شماره ۰۹۱۲۷۹۸۴۴۰۲ یا ایمیل به آدرس ghesegoo.saba@gmail.com ارسال کنند. برندگان جشنواره ۲۵ تا ۳۰ مردادماه معرفی خواهند شد.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در حال حاضر حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه‌شده و مستمری‌بگیر دارد و با حدود ۲ هزار کارگزاری در سطح کشور مشغول ارائه خدمات بیمه‌ای است.

انتشارات زرافه، ماهنامه قلک، انتشارات هوپا و پخش مدادرنگی، صندوق را در برگزاری این جشنواره، همراهی خواهند کرد.