روایت روستای بدون دود در مستند «دهپاک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، «اسلام آباد» روستایی در جوار شهرستان رشتخوار خراسان رضوی است که یک ویژگی خاص دارد، مردم این روستا اهل دود نیستند!

تمام افرادی که در این روستا ساکن هستند با فرهنگسازی خانواده‌ها از سیگار و دخانیات متنفر هستند و به این ترتیب، روستایی بدون دود را ساخته‌اند.

«دهپاک» مستندی است پیرامون زندگی در این روستا و فعالیت‌هایی که افراد مختلف در آن انجام می‌دهند.

این مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدعلی حشمتی و محمدرضا پور جعفر تولید شده است که به همت گروه خانواده و کودک به مدت ۲۴ دقیقه دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳:۲۰ از شبکه پنج سیما پخش می‌شود.