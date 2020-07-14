خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سید حسین زینالی؛ کبدی در اصل یک بازی ایرانی است و به اسامی مختلفی شناخته می‌شود، این بازی در شمال ایران شیرین دودو در نواحی جنوب کشور آش تی تی در سیستان و بلوچستان کبدی و در خراسان و آذربایجان زو نامیده می‌شود. کبدی را می‌توان ورزشی کم خرج و مهیج و ترکیبی از کشتی و راگبی دانست.

بازی زو نیز همچون چوگان نتوانسته اصالت خویش را حفظ کند و در این مورد کشور هندوستان زرنگ‌تر از ما بوده و این ورزش را به نام کبدی برای خودش به ثبت رسانده است. البته ناگفته نماند که در این زمینه بسیار قانونمند حرکت کرده‌اند، کبدی یک کلمه هندی است (کائومبادا) یعنی بیا من را بگیر.

کبدی ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا توانست به خوبی ماهیت خود را نشان بدهد و با کسب ۲ مدال طلا تیمی در هر ۲ بخش مردان و زنان از توانایی‌ها و پتانسیل خود پرده برداشت. امروزه مسابقات جهانی کبدی در سه بخش سالنی، ساحلی و چمنی برگزار می‌شود و در رشته سرکل (چمنی) شاکله تیم ملی را بازیکنان استان آذربایجان‌شرقی تشکیل می‌دهند که در همین راستا با کاپیتان ۳۱ ساله تبریزی تیم ملی سرکل کبدی هم صحبت شده‌ایم.

بیش از ۷۰ درصد تیم ملی را بازیکنان آذربایجان شرقی تشکیل می‌دهند

کاپیتان تیم ملی کبدی کشور در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بیش از هفتاد درصد تیم ملی را بازیکنان استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌دهند و قطعاً در صورت حمایت و معرفی بیشتر این رشته ورزشی شاهد روزهای بهتری خواهیم بود.

حمید زیرکی از نحوه شروع و افتخارات به دست آورده در ورزش کبدی اظهار کرد: ورزش را از کشتی شروع کردم و به خاطر جذابیت کبدی به این رشته روی آوردم؛ از سال ۸۹ عضو تیم ملی سرکل و از سال ۱۳۹۴ کاپیتان این تیم هستم، چهار مقام نایب قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا را با تیم شهرداری تبریز کسب کرده‌ام و در عناوین ملی برنز مسابقات جهانی ۲۰۱۴ هند، مقام چهارم مسابقات جهانی ۲۰۱۶ هند و ۲۰۱۸ استرالیا و نقره مسابقات جهانی ۲۰۲۰ پاکستان را دارم.

کاپیتان تیم ملی کبدی ادامه داد: این ورزش از رشته‌های نوپا محسوب می‌شود و از سال ۱۳۷۸ تحت عنوان انجمن فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۸۴ فدراسیون کبدی ایران تأسیس شده است؛ متأسفانه با توجه به اینکه عمدتاً پخش زنده مسابقات کبدی صورت نمی‌گیرد و مخاطبان این ورزش، از طریق اینترنت آن را دنبال می‌کنند، موفقیت تیم‌ها آن طور که باید به چشم نمی‌آید، به طوری که وقتی بازیکنان ما به عنوان لژیونر به سایر کشورها می‌روند نسبت به کشور خودشان بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و زمینه مساعد تری برای پیشرفت دارند.

زیرکی با بیان اینکه کبدی برای نخستین بار از دیار زاهدان ایران معرفی شده است، افزود: کبدی اصالتاً مربوط به منطقه سیستان و بلوچستان است اما امروزه شاهدیم کشور هندوستان در این رشته ورزشی سرمایه گذاری کرده و کبدی را تبدیل به ورزش ملی خود کرده است.

آذربایجان شرقی در سرکل کبدی همواره مدعی قهرمانی کشور است

وی با اشاره به پتانسیل این ورزش در استان و کشور گفت: آذربایجان شرقی در سرکل کبدی همواره مدعی قهرمانی کشور بوده و حرف اول را در رقابت‌های داخلی می‌زند، به جرأت می‌توان گفت بیش از هفتاد درصد تیم ملی سرکل را بازیکنان استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌دهند و قطعاً در صورت حمایت و معرفی بیشتر این رشته شاهد روزهای بهتری خواهیم بود که بر همین اساس در المپیاد استعدادهای برتر کشور که هر ساله توسط وزارت ورزش و جوانان در رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال برگزار می‌شود، در دو سال اخیر تیم بانوان استان عنوان قهرمانی را از آن خود کرده است. در بحث ملی نیز در سال‌های گذشته دیدیم که تیم ملی بانوان و تیم ملی مردان ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا موفق شدند مقام اول آسیا را به‌دست آورده و از کشورهای هندوستان و پاکستان که عنوان قطب کبدی جهان را یدک می کشند عبور نمایند که این نشان دهنده پیشرفت ورزش کبدی کشور در سطح جهانی است و باید بیش از پیش به این رشته بها داده شود.

کاپیتان تیم ملی سه فاکتور قدرت بدنی، آمادگی جسمانی و شجاعت را عامل موفقیت در این ورزش دانسته و عنوان کرد: اکثر کشتی گیرانی که فاکتورهای فوق را دارند وارد این رشته می‌شوند و می‌توان گفت نود درصد جامعه کبدی را کشتی گیران تشکیل می‌دهند. در این ورزش اگر ورزشکار آمادگی بدنی مناسبی نداشته باشد، دچار آسیب دیدگی‌های شدیدی می‌شود.

کم لطفی برخی از مسئولین به رشته‌های غیر فوتبالی

حمید زیرکی در انتها با اشاره به کم لطفی‌ها و بی توجهی‌های برخی از مسئولین به رشته‌های غیر فوتبالی اظهار داشت: مسئولین ورزشکاران را با انتظار مدال به مسابقات اعزام می‌نمایند اما از بعد دیگر این مسئله و انتظاری که ورزشکاران از ایشان دارند غافل هستند. وقتی یک ورزشکار، زندگی و بهترین دوران جوانی خود را صرف ورزش قهرمانی و افتخار آفرینی برای کشورش می‌کند، پس از پایان یافتن دوران حرفه‌ای باید از طریقی زندگی خود را بگذراند و فکر می‌کنم این مسئله باید در همه ورزش‌ها، به‌ویژه رشته‌های غیر فوتبالی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: بنده ۱۰ سال است که عضو تیم ملی و کاپیتان این تیم هستم و در این مدت غیر از یک‌بار تقدیری که توسط ریاست جمهوری و بهتاج مدیرکل ورزش و جوانان استان از ما به‌عمل آمد، حمایتی صورت نگرفته است. در سال‌های اخیر توسط تیم شهرداری تبریز برای کشور و شهرمان افتخارآفرینی کرده و نام شهر اولین‌ها را در ایران و آسیا سربلند کرده‌ایم و کمترین انتظاری که داشتیم برخی حمایت‌ها بود که آنچنان که باید به‌عمل نیامد، البته امیدواریم وعده‌هایی که توسط مسئولان به ما داده شده رنگ واقعیت به خود گیرد.

با این حال امیدواریم شرایط کبدی استان آذربایجان‌شرقی که یکی از قطب‌های همیشگی این رشته در کشور است بهبود یافته و از ورزشکاران این رشته حمایت شود.