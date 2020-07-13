به گزارش خبرنگار مهر، فصل سوم مجموعه تلویزیونی «ستایش» این روزها در حال دوبله است و یوسف نوعی که صداپیشگی نقش حشمت فردوس را هم انجام می‌دهد مدیریت دوبلاژ به زبان آذری این مجموعه ۴۱ قسمتی را به عهده دارد.

فاطمه سادات باقر الموسوی نیز نقش ستایش را دوبله می‌کند.

درنا نصیریان (نقش سارا همسر حاج آقا بهبودی)، فریده بقایی (نقش آهو برادرزاده خانم مظفری)، فرناز مرام خواه (نقش خانم بزرگ) مهدی فرید خلجانی (نقش محمد پسر ستایش) به همراه جمعی دیگر از همکاران کانال آذری شبکه سحر نیز در کار دوبله «ستایش» مشارکت دارند.

در فصل سوم ستایش خواهیم دید: حشمت فردوس به دنبال بازیابی اعتبار از دست رفته‌اش است و به واسطه نوه‌اش محمد به ستایش نزدیک و در خانه او ساکن می‌شود.

داریوش ارجمند، نرگس محمدی، مهدی سلوکی، کیهان ملکی، سعید پیردوست، کمند امیرسلیمانی، آتش تقی پور، امیرمحمد زند، محمدرضا داوود نژاد، مهتاج نجومی، کریم قربانی، اسدالله یکتا، رسول نجفیان، مریم خدارحمی، اکرم محمدی، سیما تیرانداز، فریبا نادری، لاله مرزبان، بهزاد خداویسی از بازیگران این مجموعه به تهیه کنندگی آرمان زرین‌کوب هستند.

«ستایش ۳» بعد از استقبال گسترده مخاطبان کانال آذری شبکه سحر از سری ۱و۲ این سریال، قرار است از ابتدای شهریور ماه برای بینندگان سحر در جمهوری آذربایجان روی آنتن برود.