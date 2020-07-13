۴۶۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، در سه ماهه اول امسال ۵۸ فقره سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸۳۲.۶ میلیون دلار در کل کشور به تصویب رسیده که بخش صنعت، معدن و تجارت با ۲۶ مورد و حجم سرمایه گذاری ۴۶۷ میلیون دلار به ترتیب سهم ۴۵ و ۵۶ درصدی را از لحاظ تعداد و ارزش را به خود اختصاص داده است.
در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایهگذاری سهم بخش صنعت ۶۸ درصد، بخش معدن ۲۰ درصد و بخش تجارت ۱۲ درصد است.
از ۲۶ فقره اشاره شده ۱۰ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۱۳ شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخل ( J.C) و ۳ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT هستند.
بیشترین حجم سرمایه گذاری در دوره مورد بررسی در گروههای ساخت مواد و محصولات شیمیایی، کسب و کارهای اینترنتی و ساخت کک، فرآوردههای حاصل از تصفیه نفت بوده است.
چهار کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری خارجی مصوب کشورهای آلمان، امارات، اتریش و چین هستند.
بیشترین تعداد سرمایهگذاریها توسط کشور افغانستان با ۸ مورد است و کشورهای چین، امارات متحده عربی و آلمان رتبههای دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.
استانهای سیستان و بلوچستان، تهران و البرز به ترتیب رتبههای اول تا سوم را از لحاظ حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب کسب کردهاند.
گفتنی است که سرمایه گذاری خارجی مصوب شامل تمامی درخواستهای اعم از سرمایه گذاری جهت ایجاد طرحهای جدید، خرید سهام شرکتهای موجود و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی صورت گرفته در سنوات گذشته و بدون پوشش حمایتی قانون است.
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