افزایش ۱۹ درصدی تولید پیله تر ابریشم در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی زرگر پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان خرید تضمینی پیله تر ابریشم از نوغانداران، اظهار کرد: امسال شاهد تولید هزار و ۶۵۰ تن پیله تر ابریشم در کشور بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه با توجه به تولید ۹۸۰ تن پیله تر ابریشم در سال گذشته امسال شاهد افزایش ۱۹ درصدی تولید پیله تر هستیم، گفت: میزان درآمد کسب شده نوغانداران از فروش پیله تر ابریشم برای امسال ۳۹ میلیارد تومان بوده است.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با بیان اینکه سهم استان گیلان از این میزان تولید، ۵۶۰ تن پیله تر بوده است، گفت: ۳۰ درصد پیله تر ابریشم کشور در استان گیلان تولید شده است.

وی با اشاره به توزیع ۴۶ هزار و ۱۰۰ جعبه تخم نوغان در میان نوغانداران کشور، تصریح کرد: ۲۵ هزار خانوار در تولید پیله تر ابریشم در ۲۲ استان کشور فعالیت می‌کنند.

سروی زرگر در ادامه به توزیع بیش از ۱۶ هزار جعبه تخم نوغان در استان گیلان اشاره و با بیان اینکه امسال ۵۶۰ تن پیله تر در استان تولید شده است، گفت: بیش از ۹۵ درصد پیله‌های تر تولید شده در گیلان توسط تجار و بازرگانان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه تعاونی روستایی گیلان امسال بیش از ۵ تن پیله تر ابریشم با کیفیت متوسط خریداری کرده است، اظهار کرد: ۳۶۰ میلیون تومان از سوی تعاون روستایی گیلان بابت خرید تضمینی پیله تر به حساب نوغانداران واریز شده است.