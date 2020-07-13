بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه دارای ۱۲ سد با مصارف صنعتی، کشاورزی و شرب است که حجم مخازن آنها مجموعاً به یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون متر مکعب می‌رسد.

وی افزود: در حال حاضر بخشی از آب شرب کرمانشاه از دو سد گاوشان و سلیمان‌شاه تأمین می‌شود و ۱۰ سد مابقی به مصارف صنعتی و کشاورزی اختصاص دارد.

مدیرعامل آب منطقه استان کرمانشاه تصریح کرد: در هر ثانیه از سد گاوشان یک مترمکعب آب تأمین و تحویل می‌شود که این میزان در شبانه‌روز به ۸۶ هزار و ۴۰۰ متر مکعب آب می‌رسد.

درویشی خاطرنشان کرد: همچنین در حال حاضر از سوی شهرستان سنقر درخواستی برای تأمین آب شرب از سد سلیمان‌شاه نداریم، اما این آمادگی وجود دارد که در صورت نیاز از این سد آب شرب مورد نیاز تأمین شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه درباره پروژه‌های در دست اقدام گفت: پیگیر احداث سد بیستون برای تأمین آب مورد نیاز بخش صنعت هستیم.

وی بیان کرد: در این روزها با توجه به افزایش دمای هوا و شیوع ویروس کرونا میزان مصرف آب افزایش یافته و این نیازمند مدیریت مصرف از سوی مردم است، زیرا عده‌ای آب شرب را برای مصارف شستشوی حیاط، خودرو و … به کار می‌گیرند که نباید این‌گونه باشد.