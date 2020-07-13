جزئیات برنامه جدید مهاجرتی انگلیس در دوران پسابرگزیت فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «پریتی پتل» وزیر کشور انگلیس، از برخی جزئیات سیاست مهاجرتی جدید این کشور در دوران پسا برگزیت پرده برداشت.

وی قرار است امروز دوشنبه برنامه تغییرات اساسی در نظام مهاجرتی این کشور را که برای چند دهه نوشته شده، اعلام کرده و از سند ۱۳۰ صفحه‌ای در مورد جزئیات مربوط به مسیرهای اصلی مهاجرت به بریتانیا، از جمله برای کارگران ماهر و دانشجویان را رونمایی کند.

دولت انگلیس پیش از این موارد اصلی در برنامه جدید مهاجرتی خود برای دوران پسابرگزیتی تا آخر سال جاری میلادی را اعلام کرده بود.

این موارد از جمله شامل منع ورود افراد بدون مهارت و بدون دانستن زبان انگلیسی در سطح کافی است.

بنا بر سیاست جدید مهاجرتی که رسانه‌های انگلیس بخش‌هایی از آن را فاش کرده‌اند، به جز برخی موارد استثنایی، متقاضیان مهاجرت به بریتانیا در آینده باید یک پیشنهاد شغلی با حداقل حقوق ۲۵ هزار و ۶۰۰ پوند در سال در این کشور داشته باشند.

اما مهم‌ترین تغییری که در سیاست مهاجرتی بریتانیا اعمال می‌شود، پایان آزادی سفر برای اتباع اتحادیه اروپاست زیرا در دوران پسابرگزیت قرار است با آنها مانند اتباع کشورهای غیراروپایی رفتار شود.

نظام مهاجرتی جدید انگلیس قرار است در چند مرحله اجرا شود تا ضربه احتمالی ناشی از این تغییرات به مشاغل مختلف، به ویژه آنهایی که به نیروی کار ارزان اتحادیه اروپا وابسته هستند، به حداقل برسد.

اصلاحات در سیاست مهاجرتی انگلیس همچنین از تابستان ۲۰۲۱ به بعد به فارغ التحصیلان خارجی دانشگاه‌ها امکان می‌دهد که پس از اتمام تحصیلات خود باز هم در این کشور بمانند. بدین ترتیب دانشجویانی که دوره‌های کارشناسی و پایین‌تر را در بریتانیا به پایان رسانده‌اند به مدت دو سال و فارغ‌التحصیلان دکترا برای سه سال دیگر اجازه خواهند داشت تا در این کشور بمانند.

در بخش دیگری از برنامه جدید مهاجرتی انگلیس طرحی با عنوان «استعدادهای جهانی» پیش‌بینی شده که بر اساس آن دانشمندان و پژوهشگران می‌توانند بدون نیاز به پیشنهاد شغلی به بریتانیا مهاجرت کنند.