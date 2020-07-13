ادای احترام خانواده بزرگ محک به جانباختگان کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اقدام می‌توان به مدت یک هفته از طریق «پیام همدلی محک» که یک امکان دیجیتال برای همراهی از راه دور با دوستان و آشنایان است و به تأمین هزینه دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان کمک می‌کند، پیام تسلیت‌ را به بازماندگان جانباختگان کرونا ارسال کرد.

موسسه خیریه محک ۲۹ سال است که از کودکان مبتلا به سرطان سراسر کشور حمایت می‌کند و با ارائه مشاوره‌های روان‌شناسی به خانواده‌هایی که متأسفانه فرزند خود را در این مسیر از دست می‌دهند تلاش می‌کند تا در غم تنها نمانند. از سوی دیگر این سازمان که با اعتقاد به موضوع مسئولیت اجتماعی، خود را در قبال جامعه‌ای که منابع‌اش را از آن دریافت می‌کند، مسئول می‌داند.

این دیدگاه باعث شده است تا محک ضمن راه‌اندازی روش جدید کمک به کودکان مبتلا به سرطان با نام «پیام همدلی محک»، بر مبنای مسئولیت اجتماعی خود از جامعه نیکوکاری ایران دعوت کند از روز دوشنبه ۲۳ تیرماه به مدت یک هفته، ضمن مراجعه به سایت این مؤسسه خیریه، برای بزرگداشت جانباختگان کرونا در یک اقدام جمعی مشارکت کنند.

محک امیدوار است با استفاده از «پیام همدلی» علاوه بر تأمین هزینه دارو و درمان بیش از ۱۹ هزار کودک مبتلا به سرطان در حال درمان، زمینه بهبود شرایط روحی و تسکین سوگوارانی که به دلیل حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی امکان برگزاری مراسم و همدلی عزیزانشان را ندارند، فراهم کند.