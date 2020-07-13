چرا در زمان کرونا رزرو هتل از یک رزرواسیون خوب و معتبر اهمیت دارد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تا پیش از همه گیری ویروس کرونا، سفرها شکل دیگری داشت و لمس کردن هر وسیله‌ای ما را نگران نمی‌کرد! اما با همه گیر شدن آن، فلسفه سفر نیز دچار تغییر شد. اکنون باید بیش از پیش به رزرو هتل یا مکان اقامت مناسب و تمیز توجه کرد. بنابراین سفرتان چه کاری باشد و چه تفریحی، انتخاب و رزرو هتل یا اقامتگاهی مناسب و بهداشتی بسیار مهم است. اما چگونه می‌توانیم بهترین هتل‌های ایران را در زمان کرونا رزرو کنیم، یا چگونه با خیالی آسوده در زمان کرونا به سفر برویم؟ اگر به دنبال پاسخ این سوالات هستید بهتر است با ما همراه باشید.

اولین گام: رزرو و انتخاب هتل مورد اطمینان از طریق رزرواسیونی معتبر

برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا هر فردی باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کند، اما وقتی بحث سفر به میان می‌آید، بهداشتی و مطمئن بودن هتل محل اقامت هم اهمیت بسیاری می‌یابد. یعنی لازم است هتل شما علاوه بر داشتن امکانات رفاهی خوب، به رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا نیز پایبند باشد. اینجاست که رزرو اینترنتی هتل از یک رزرواسیون معتبر مانند هتل یار اهمیت پیدا می‌کند.

سامانه رسمی رزرواسیون هتل یار در زمان شیوع ویروس کرونا بهترین هتل‌های ایران را برای رزرو به شما پیشنهاد می‌دهد. شما می‌توانید به راحتی با انتخاب شهر مقصدتان لیستی از برترین‌ها را همراه با امکانات آنها مشاهده کنید. درحقیقت، تنها هتل‌هایی در سامانه هتل یار قابل رزرو هستند که از نظر استانداردهای جهانی بتوانند بهترین خدمات بهداشتی و رفاهی را به مسافران خود ارائه دهند.

دومین گام: اطمینان از خدمات پشتیبانی رزرواسیون

این روزها به دلیل شیوع کرونا گاه شاهد هستیم هتل‌ها پس از رزرو هتل و پرداخت هزینه برای مدتی تعطیل می‌شوند. در این مواقع، تکلیف پول پرداختی شما چه خواهد شد؟ چه کسی مسئول بازگرداندن پول و هزینه‌های شماست؟

قطعاً مقصر توقف فعالیت هتل‌ها نه شما هستید و نه هتل مورد نظرتان! تمام این دستورها از طرف سازمان بهداشت کشور ابلاغ می‌شود. برای همین امکان دارد بازگشت پول و هزینه‌هایتان مدت زمان زیادی به طول بینجامد. اما اگر از رزرواسیون هتل یار برای رزرو هتل خود اقدام نمائید، در این مورد هم نگران نخواهید بود، چراکه اگر به هر دلیل هتل تعطیل شود، هتل یار بلافاصله هزینه رزرو هتل را به طور کامل به شما باز می‌گرداند.

همچنین، سامانه رزرواسیون هتل یار، بهترین تخفیف‌ها را به شما پیشنهاد می‌دهد. البته توجه به امر مشتری مداری هتل یار تا آنجاست که پس از رزرو هتل، مبلغ کاهش قیمت یا تخفیف دوباره آن هتل نیز به حساب شما به سرعت بازگردانده می‌شود.

اگر هم بخواهید رزرو هتل خود را کنسل نمائید یا در تاریخ آن تغییری ایجاد کنید، هتل یار بدون هیچ گونه هزینه و کارمزدی این کار را برای شما انجام می‌دهد. علاوه بر موارد یاد شده، با رزرو هتل از سایت هتل یار امتیاز کسب می‌کنید. در نهایت با مجموع این امتیازات کسب شده می‌توانید از رزرو هتل رایگان در بهترین هتل‌های ایران بهره مند شوید.

چگونه می‌توانیم با رزرو هتل، مطمئن و معتبر سفر کنیم؟

هتل‌های ایران ظرفیت خود را از طریق سایت «هتل یار» (مرکز رزرواسیون هتل‌های ایران) در اختیار مسافران قرار می‌دهند تا اگر قصد سفر دارید با خیالی آسوده از محل کار یا منزل خود با یک جست‌وجوی ساده از میان هتل‌های متنوع برای رزرو هتل مورد نظر خودتان به صورت اینترنتی اقدام نمائید. پرداخت آنلاین هزینه اقامت در هتل یا هتل آپارتمان با هریک از کارت‌های عضو شتاب امکان پذیر است و می‌توانید رزرو هتل خود را در چند دقیقه نهایی کنید. رزرواسیون هتل یار به صورت اینترنتی به شما کمک می‌کند بدون اتلاف زمان و صرف هزینه‌های اضافی بهترین انتخاب را انجام دهید و بلافاصله بعد از رزرو هتل، خیال خود را از محل اقامت خود راحت نمائید.

چرا هتل یار بهترین گزینه برای رزرو هتل یا اقامتگاه شماست؟

این شرکت در سال ۱۳۸۴ با همکاری جامعه هتلداران ایران، هتلداران جزیره کیش و سازمان گردشگری، شبکه رزرواسیون هتل‌های ایران را تأسیس نمود که هم اکنون بیش از ۶۰۰ هتل برگزیده از هتل‌های ایران، عضو این شبکه هستند و از خدمات این شرکت استفاده می‌نمایند.

تجربه و سابقه درخشان هتل یار در زمینه رزرو هتل، خدمات گسترده و مطابق با استانداردهای جهانی، مشتری مداری، پیشنهاد تخفیف‌های ویژه و پشتیبانی ۲۴ ساعته تنها بخشی از مزیت‌های سامانه رزرواسیون هتل یار است.

در شرایط کنونی، با همه گیری کرونا و شیوع گسترده این ویروس، اطمینان داشتن از هتلی که رزرو می‌کنید اهمیتی دوچندان یافته است. اکنون که در دوران پساکرونا هستیم، باید براساس شرایط پیش رو برای هر کاری اقدامی مناسب انجام دهیم. بنابراین اگر برای سفر کاری یا تفریحی به دنبال رزرو هتل مناسب هم به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی پیشگیری از ابتلاء به کرونا و هم به لحاظ خدمات و امکانات رفاهی مطابق با استانداردهای روز دنیا هستید، سامانه رزرواسیون هتل یار را به شما پیشنهاد می‌کنیم تا به راحتی و با آرامش بتوانید برترین هتل‌ها را در کمترین زمان و با بهترین شرایط به صورت آنلاین رزرو نمائید و از خدمات و پشتیبانی ۲۴ ساعته برخوردار شوید.

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو هریک از هتل‌های ایران می‌توانید به سایت هتل یار مراجعه فرمائید.

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