زلزله ۳.۸ ریشتری فیروزکوه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر لحظاتی قبل حوالی فیروزکوه را لرزاند.

بر اساس این گزارش محل وقوع این زمین لرزه مرز استان‌های تهران و سمنان، حوالی فیروزکوه بوده است.

گفتنی است که زمان وقوع این حادثه ۱۲ و ۲۸ دقیقه ثبت شده که در طول جغرافیایی ۵۲.۶۲ و عرض جغرافیایی ۳۵.۶۳ و عمق ۱۰ کیلومتر رخ داده است.

لازم به ذکر است که نزدیک‌ترین شهرها به محل وقوع ۱۹ کیلومتری فیروزکوه (تهران) و ۲۳ کیلومتری ارجمند (تهران) و ۴۱ کیلومتری کیلان (تهران) است و همچنین ۶۹ کیلومتری سمنان و ۱۱۰ کیلومتری تهران می‌باشد.