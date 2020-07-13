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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۴۱

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

طرح کاداستر در ۱۷۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین اجرا می‌شود

طرح کاداستر در ۱۷۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین اجرا می‌شود

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طرح کاداستر یا حدنگاری در سطح ۱۷۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه خمسه با اشاره به نقش طرح کاداستر در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و ساماندهی آنها، اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح تاکنون اطلاعات و نقشه برداری از بیش از ۸۵ هزار هکتار از این عرصه‌ها انجام شده است.

وی افزود: طرح کاداستر یا حدنگاری با هدف نقشه‌برداری با جزئیات کامل و تعیین تکلیف مالکیت اراضی سال گذشته در سطح ۵۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین اجرا شده است.

خمسه گفت: همچنین برای ۱۷ هزار هکتار از اراضی یاد شده، نقشه نهایی حدنگاری قطعات و پلاک‌ها تهیه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: همچنین سال گذشته همچنین در راستای پیشبرد این طرح، نقشه برداری زمینی و تهیه تصاویر هوایی بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین و گویا سازی اطلاعات توصیفی از آنها به انجام رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به اراضی در طرح کاداستر در نهایت برای ثبت و صدور سند به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال می‌شود، گفت: تاکنون اطلاعات مربوط به ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین که نقشه برداری آنها در طرح کاداستر انجام شده برای ثبت نهایی و صدور سند به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال شده است.

کد مطلب 4972924

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