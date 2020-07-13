به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه خمسه با اشاره به نقش طرح کاداستر در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی و ساماندهی آنها، اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح تاکنون اطلاعات و نقشه برداری از بیش از ۸۵ هزار هکتار از این عرصه‌ها انجام شده است.

وی افزود: طرح کاداستر یا حدنگاری با هدف نقشه‌برداری با جزئیات کامل و تعیین تکلیف مالکیت اراضی سال گذشته در سطح ۵۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین اجرا شده است.

خمسه گفت: همچنین برای ۱۷ هزار هکتار از اراضی یاد شده، نقشه نهایی حدنگاری قطعات و پلاک‌ها تهیه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: همچنین سال گذشته همچنین در راستای پیشبرد این طرح، نقشه برداری زمینی و تهیه تصاویر هوایی بیش از ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین و گویا سازی اطلاعات توصیفی از آنها به انجام رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اینکه اطلاعات مربوط به اراضی در طرح کاداستر در نهایت برای ثبت و صدور سند به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال می‌شود، گفت: تاکنون اطلاعات مربوط به ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین که نقشه برداری آنها در طرح کاداستر انجام شده برای ثبت نهایی و صدور سند به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال شده است.