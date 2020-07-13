۱۸۳ فقره پروانه اکتشاف دارای اعتبار در استان سمنان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فروهر پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دفتر خود با اشاره به اینکه درمجموع ۶۲۶ معدن استان سمنان دارای پروانه بهرهبرداری هستند، اظهار داشت: از این تعداد ۱۸۳ فقره دارای پروانه اکتشاف و ۶۷ فقره دارای گواهی کشف هستند که اعتبار آنها باقیمانده است.
وی بابیان اینکه شیوع ویروس کرونا منجر به ایجاد رکود و عدم فعالیتهای معدنی شد، افزود: در راستای حمایت از سرمایهگذاران معدنی استان سمنان مدت اعتبار پروانههای اکتشاف معدنی به مدت سه ماه تمدید خودکار میشود.
معاون امور معادن استان سمنان با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح هزینههای مربوط به تبصره سوم ماده ششم از قانون معادن دریافت نمیشود، تأکید کرد: کاهش ضرر و زیان سرمایهگذاران معادن از شیوع ویروس کرونا در اولویت نخست قرار دارد.
فروهر با تأکید بر اینکه رفع مشکلات اقتصادی سرمایهگذاران معدنی در استان سمنان پیگیری میشود، یادآور شد: مصوبات شورای عالی معادن برای سرمایهگذاران داخل کشور سه ماه و افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ قابلاعتراض است و در خارج از مهلتهای ذکرشده، تصمیمات شورای عالی معادن قابلاعتراض نیست.
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