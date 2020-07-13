ساماندهی استعداد جوانان با برگزاری جشنواره «ترنج»

امیر غفرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان البرز می‌تواند به عنوان پایلوت مرکز استعدادهای جوانان در کشور باشد، اظهار کرد: بعد از تصویب طرح جشنواره ساماندهی و کشف استعدادها در زمینه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان کشور، پیشنهاد داده شد که استان البرز به عنوان پایلوت ساماندهی و کشف استعدادیابی زیر نظر کمیسیون اوقات فراغت مجمع جوانان کشور انتخاب و معرفی شود.

وی ادامه داد: فرآیند ساماندهی استعدادهای جوان در نهایت منجر به ایجاد اشتغال و کار آفرینی خواهد شد که این اتفاق مبارک، با توجه به نام گذاری سال ۱۳۹۹ از طرف مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید می‌تواند تأثیر زیادی در حوزه جوانان ایجاد کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز با بیان این که این برای اولین بار است که جشنواره ترنج به صورت یکپارچه در کشور، بحث اوقات اوقات فراغت را به یک کار جامع منتهی خواهد کرد، گفت: تلاش ما برگزاری آبرومند این جشنواره است.