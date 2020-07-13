۹۰شاغل حوزه اصناف مبتلا به کرونا در استان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یزدان پناه ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین در این بازرسی‌ها ۱۳۱ واحد به دلیل رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی تعطیل شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت یک ماهه ۱۰۵ واحد نیز به مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی معرفی شدند، گفت: صنوف و اماکنی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند پلمب خواهند شد.

یزدانپناه تصریح کرد: در اجرای گام دوم فاصله گذاری هوشمند، یک هزار و ۵۰۰ بازدید از بازار یاسوج، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و ادارات و بانک‌ها انجام شد.

وی افزود: تیم‌های بازرسی مرکز بهداشت بویراحمد به صورت شبانه روزی در سطح شهر و مکان‌های گردشگری نظارت مستمر دارند.