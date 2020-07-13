توزیع روزانه ماسک بین رانندگان تاکسی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بشیریان بناب در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر تشدید نظارت بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تاکسی‌های درون‌شهری تبریز گفت: پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود و اگر راننده‌ای از ماسک استفاده نکند با وی برخورد لازم صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشتی روزانه ۵۰۰ ماسک بین رانندگان تاکسی در تبریز توزیع و همچنین کاور جدا کننده تاکسیران با سرنشینان نصب می‌شود تا از شیوع ویروس کرونا در تاکسی‌ها جلوگیری شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز اظهار داشت: از روز گذشته گشت‌های ضدعفونی تاکسی‌های درون شهری در ایستگاه‌ها فعال شده‌اند و تاکسی‌ها مرتب ضدعفونی می‌شود.

بشیریان بناب افزود: شهروندان و تاکسیرانان با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا تلاش ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: به منظور حمایت از رانندگان تاکسی و با مشارکت شهرداری تبریز و ستاد اجرای فرمان امام گوشت مرغ رایگان بین رانندگان توزیع شد.