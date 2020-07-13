دستور وزیر بهداشت درباره رعایت پروتکل بهداشتی برگزاری کنکورها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید نمکی در نامه ای به دکتر علیرضا رئیسی با اشاره به تعویق زمان برگزاری کنکور دکتری و کارشناسی ارشد، بر رعایت کامل دستورالعمل ها، فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی به منظور مراقبت از سلامت داوطلبین شرکت کننده تاکید کرد.

وزیر بهداشت در این نامه تاکید کرده است: قبل از برگزاری امتحانات، نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل برگزاری بازدید و چیدمان، تهویه و شرایط محیطی و انطباق آن با پروتکل های ابلاغی بررسی و اعلام شود.

نمکی یادآور شده است: توصیه های لازم و نیروی انسانی کافی جهت اطلاع رسانی به خانواده ها و داوطلبین جهت عدم تراکم و احتمال سرایت ویروس قبل و حین ورود به مراکز برگزاری امتحان فراهم شود.

وزیر بهداشت در این نامه خطاب به معاونت بهداشتی وزارت بهداشت تاکید کرده است: در تمام حوزه ها ناظر واجد شرایط جهت نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، تهویه مناسب، پیشگیری از آلودگی ناشی از زمان تغذیه داوطلبان و همچنین کنترل رفتار مراقبین و برگزار کنندگان و توزیع اوراق حضور فعال داشته، هرگونه عدم انطباق با موازین بهداشتی سریعاً تذکر داده شود و در صورت کمبود نیرو می توانید از دیگر دستگاهها کمک بگیرید.

وی خاطرنشان کرده است: همچنین در زمان خاتمه آزمون و خروج داوطلبین در خارج از حوزه امتحانی از هرگونه گردهمایی و تجمع باید جداً جلوگیری شود و لازم است روزهای قبل از برگزاری در برنامه های مختلف صدا و سیما و همچنین از طریق شبکه های مجازی، اطلاع رسانی و آموزش کافی جهت داوطلبین و خانواده های آنها صورت گیرد تا از پیشگیری حداقل آلودگی نیز مطمئن شویم.

نمکی تاکید کرده است: اجرای این دستورالعمل در استان ها به عهده روسای دانشگاه های علوم پزشکی خواهد بود.